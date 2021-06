José Luis Moreno: amenazas de "cortar el cuello" a una presentadora y por qué echó a Loles León de 'ANHQV'

José Luis Moreno es un conocido empresario que ha dedicado toda su vida a la televisión. El productor se hizo famoso por sus actuaciones como ventrílocuo, entre las que destacan las que realizó con sus muñecos Monchito, Macario y el cuervo Rockefeller. Aunque fue todo un éxito, posteriormente, abandonó sus marionetas para centrarse en la producción y la dirección de formatos televisivos. Algunos de sus trabajos más destacados son 'Noche de fiesta' y series como 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina', 'Escenas de matrimonio' y 'Aquí me las den todas'.

No obstante, este martes, su carrera ha pasado a un segundo plano cuando ha sido detenido, junto a sus socios, por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Según se ha declarado, llegaron a estafar más de 50 millones de euros con un entramado de sociedades mercantiles, según han informado a Efe fuentes de la investigación.

Moreno ha sido arrestado en una operación que sigue abierta, y bajo secreto de sumario, en la que se esperan más de 50 detenciones contra una red internacional de malversación y blanqueo de capitales. Las primeras pesquisas apuntan que el empresario y sus compañeros contaban con más de 700 sociedades con las que se apropiaban del dinero de créditos bancarios y privados.

Posteriormente, este dinero se desviaba para que no pudiera ser reclamado. Los investigadores calculan que se podrían haber apropiado de más de 50 millones de euros. Al empresario y al resto de detenidos se le acusa de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, organización criminal y alzamiento de bienes. La operación, que se está realizando en Madrid y Barcelona, está liderada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Desde primera hora de esta mañana la operación se está llevando a cabo por parte de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona. Se están produciendo más de una decena de registros, entre ellos la casa del empresario en la Urbanización Monte Encinas en Boadilla del Monte.









Otros problemas con la justicia

Sin embargo, no es la primera vez que el productor tiene problemas con la justicia. El 22 de enero de 1999, el empresario tuvo que ir a juicio por el desprendimiento de una cornisa en el teatro Calderón que provocó la muerte de una joven, dado que era arrendatario. En el procedimiento consiguiente, Moreno alegó dos informes previos al accidente donde denunciaba el mal estado del edificio. En la sentencia, su responsabilidad en el caso quedó limitada a una falta.

Años después, en 2013, el productor participó en el juicio del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. El acusado declaró haber recibido en 1999 varias aportaciones de un millón de pesetas en dinero negro al Partido Popular por parte de José Luis Moreno. "El ex tesorero me ha metido en sus papeles y no le he visto en mi vida", se defendía entonces el empresario.

De la misma manera, Moreno también estuvo imputado, en 2011, en el caso Palma Arena tras ser denunciado por el ex directivo de una de las empresas de Moreno. Sin embargo, el juez José Castro archivó su caso por falta de pruebas en la investigación sobre un supuesto soborno del productor a Jaume Matas, el expresidente balear. El caso fue a más y un empleado le delató al confesar que había visto a Moreno en el casino contando billetes. Muy sorprendido, el empleado le preguntó cuánto dinero era y el productor aseguró que 250.000 euros. A raíz de esto, el ex empleado de Moreno aseguró que fue allí donde se cerraron las colaboraciones de las empresas del supuesto testaferro de Moreno con la televisión pública de Matas. A pesar de todas las pruebas, el productor lo negó todo en Vanity Fair: "Ha sido muy desagradable ver como una sola persona te puede meter en un fregao así".

Otro suceso que obligó al productor a ir a juicio fue el incendio de sus estudios. Hace un año, los bomberos tuvieron que desplazarse hasta Moraleja de Enmedio para apagar el fuego que bañaba las oficinas de Moreno. Por suerte, no hubo que lamentar daños personales. El fuego se originó en la zona de oficinas de la firma Kultperalia, que contenía atrezzo para grabaciones.

También ha tenido que ser investigado como productor. Según aseguró 'esDiario' en mayo de 2019, la cadena autonómica valenciana Canal 9 le habría embolsado, de forma indebida, más de 1,7 millones de euros. Es por esto por lo que pasó a ser investigado por el juzgado de Instrucción número 6 de Paterna. Este caso se dio por finalizado en 2020 cuando José López Jaraba, exdirector general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), negó que hubiese tenido cualquier trato de favor hacia él.









Aparece en la lista de Hacienda

Por otro lado, el nombre de José Luis Moreno también llegó a aparecer en el listado de los 4.855 contribuyentes morosos que hizo pública la Agencia Tributaria en diciembre del año pasado. Dos de sus empresas, Kulteralia S.L. y Alba Adriática S.L. adeudan 1,9 millones y 1,5 millones de euros respectivamente, lo quesuman exactamente 3.478.171,25 euros.

Sonados conflictos en televisión

El empresario también logró con los años no ser muy querido tras las cámaras. Moreno ha protagonizado varios enfrentamientos con reconocidos actores y presentadores. Yolanda Ramos, Miguel Lago, Marisa Porcel y Pepe Ruiz son algunos de los artistas que le acusaron públicamente de no tener contrato o no haber sido pagados por el horario correspondiente.

En 2016, durante su paso por 'Hable con ellas', Yolanda Ramos aprovechó para intentar hacer justicia. "¿Usted sabe que a mí me debe 25.000 pesetas? de las antiguas", soltó entonces la actriz tras referirse a él como "moroso".“No me costó decírselo porque tenía el apoyo de la dirección y pensaba en el momento que me debía 25.000 pesetas y yo no tenía ni para pagar el piso con la ayuda de mis padres”, contó la actriz un tiempo después para también reconocer que no podía sentar “al lado de José Luis Moreno y no decirle lo que pensaba".

Sin embargo, su paso por 'Hable con ellas' no se quedó ahí. Tras las acusaciones de la actriz, el productor se fue del plató e insitió en que eliminasen su paso por el programa. Al no querer ceder ante sus amenazas, Moreno la tomó con Sandra Barneda tras las cámaras. "He vivido algo que no me había ocurrido en veinte años de profesión, porque sí, señor Moreno, llevo veinte años en esta profesión, aunque no lo crea", contó la propia presentadora nada más volver a grabar.

“Lo que ha pasado es que el señor Moreno ha creído que le estaba diciendo algo malo en su contra, cuando le he dicho lo de '¿Estás diciendo eso en contra de este programa?', pero aunque no era en serio, no debía haberme tratado así”, seguía contando. Posteriormente, el equipo del programa desveló la discusión y en la grabación se podía escuchar al empresario tratar de muy malas maneras a Barneda: "¿Tú te crees que me importa qué te ofendas? ¿Pero de qué vas? ¿Qué eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera?". Aunque no se escuchaba en el audio, la comunicadora confesó que eso no había sido lo peor, por lo que reveló la amenaza que había recibido: “Una más y te corto el cuello”.

Beatriz Montañez ya puede salir... pic.twitter.com/tkVYS1o5VP — TVMASPI (@sebas_maspons) June 29, 2021

En 2017, Miguel Poveda también le denunció por no tener contrato para trabajar en una de sus galas de Navidad y no haber cobrado por ello. "Se creen que somos gilipollas porque ellos dicen que han pagado hace dos meses y el resguardo es de ayer (este lunes) a las cinco de la tarde. Miguel es un artista respetado y hay que respetar la profesión de la gente. Exigimos la seriedad que tenemos nosotros para trabajar y para pagar", declaraba su mánager.

José Luis Moreno, detenido por un presunto delito organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes



Yo solo recuerdo el momento de Yolanda Ramos en "Hable con ellas" pic.twitter.com/08h7vFQHBy — Oriol Serra (@OriolSerra_) June 29, 2021

Asimismo, tampoco se llevaba demasiado bien con Loles León. Moreno confesó en 'Mi casa es la tuya' que la actriz tenía un mal carácter fuera de cámaras: "Cuando entraba en el plató era una princesa. No te puede imaginar a nadie más profesional. Pero era doctor Jekyll y Mr. Hyde. Salía del plató y todo era malo”.

“Un día me dijo que quería cobrar lo mismo que Antonio Resines, el cual no estaba en nuestra serie. Y ella dijo: 'no, pero tenemos carreras paralelas'. Y se tuvo que caer por la ventana…”, agregó, revelando así que ese fue el verdadero motivo por el que decidió que Paloma Cuesta se cayese por la ventana en 'Aquí no hay quién viva'.





Fue víctima de un asalto

En 2007, seis atracadores asaltaron la casa de Moreno en Boadilla del Monete. En el momento del robo, el productor se encontraba reunido en su casa con famliares. Los asaltantes querían abrir las cajas fuertes, pero el productor se negó y recibió un golpe en la cabeza con un hacha. Por este motivo, fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (SUMMA) al Hospital de Puerta del Hierro y estuvo ingresado.

En 2016, volvió a ser víctima de un robo en la misma casa. Esta vez, el empresario logró evitar el robo enfrentándose a los dos ladrones que habían saltado la valla. Moreno sorprendió a lo dos atracadores en el jardín y se encaró a ellos. Se percató de lo que estaba sucediendo cuando saltaron los sensores que instaló en el exterior de su mansión tras el susto que sufrió años atrás por el mismo motivo.

Desde entonces, el productor siempre va armado. "La primera vez me pudieron matar, yo vi la muerte y si yo hubiera tenido un arma aunque hubiera sido un palo no me hubiera pasado", dijo entonces, consciente de que ir con un arma de por vida puede ser peligroso, pero que así se siente más seguro.









Otras aficiones

Cuando era joven, Moreno dedicó gran parte de su vida al patinaje sobre hielo, tanto que llegó a ser campeón europeo con cinco años. Por otro lado, con 16 años, el empresaio se fue a Italia para estudiar canto y adquirir una formación musical. Acabó la carrera de piano y otros cuatro cursos de violonchelo. Su talento llamó la atención y fue fichado como cantante de ópera para recorrer trartos por todo el mundo. Incluso, según ha contado él mismo, tuvo la oportunidad que actuar en el Royal Opera House de Londres ante la Reina de Inglaterra.

No obstante, su carrera musical terminó por un drama amoroso. El productor se enamoró de una soprano llamada Elia y ella le dejó cuando tenía 19 años. "Caí en una cosa que entonces se llamaba angustia vital y hoy lo llaman anorexia", contó a Bertín Osborne en Telecinco. Despues de esto, siguó cantando hasta los 21 años, mientras compaginaba sus estudios de Medicina. Llegó a dedicarse a la neurocirugía en la clínica La Milagrosa, pero, con los años, se decantó por dejarlo todo y centrarse en la ventriloquia.

Situación sentimental

Aunque de joven sufrió mucho por amor, ha terminado casándose en tres ocasiones. La primera vez se casó con la griega Arguidula Saneanos, hija de un multimillonario armador. Con ella estuvo seis años y formó una familia. Años después, se casó por segunda vez con una mujer alemana y tuvo dos hijos. Posteriormente, se volvió a casar por última vez con una mujer era italoespañola.

Padre ausente

Padre de tres hijos mayores de 30 años, el productor reconoció en una entrevista que no estuvo demasiado con ellos por su trabajo: "Al principio intenté combinarlo, pero fue imposible. En aquella época me pasaba la vida viajando y así no hay forma de mantener una familia estable. El tiempo me ha enseñado lo que es la soledad y que uno no puede creerse el amo del mundo para sacrificarlo todo. Afortunadamente, ellos cada vez están más ligados a mí y vienen a pasar temporadas conmigo. Les encanta porque se divierten mucho". Actualmente, su relación familiar ha mejorado y les ce más a menudo, además de reunirse en todas las fechas señaladas.