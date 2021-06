La llamativa reacción de los colaboradores de 'Sálvame' al reencontrarse con Antonio David tras su despido

Ya hace tres meses desde que Antonio David Flores fue despedido de Mediaset. Esto se debió a la reaparición de Rocío Carrasco en los medios con la docuserie producida por La Fábrica de la Tele. En la primera entrega de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' la protagonista contó su verdad sobre el constante conflicto que vive con su exmarido y lo mal que se lo hizo pasar en el pasado, incluso aseguró que había sido maltratada por él. Fue entonces cuando la productora decidió despedir al colaboradorde todos sus espacios al haber sido denunciado por Carrasco por este motivo.

Esta decisión, que fue aplaudida por muchos de los compañeros del ex Guardia Civil, también resultó ser muy criticada por parte de otros colaboradores que no terminaban de entender este rechazo absoluto hacia Antonio David por la versión de su exmujer. "¿Es cierto que la condición que pusieron Rocío Carrasco y Fidel Albiac para grabar la serie, es la expulsión de Antonio David de todos los programas de Telecinco?" preguntó Rosa Villacastín sin dar crédito.

De la misma manera, María Patiño también utilizó las redes sociales para mostrar su opinión tras la polémica emisión del documental: "Fidel Albiac argumentó problemas psicológicos para ganarme en los tribunales. Me escucharon y gané. Y como dice Antonio Rossi, hoy sólo hay un ganador, Él".

Desde entonces, no se ha vuelto a ver al colaborador en Telecinco, incluso pasó el relevo a su hija Rocío Flores para ir a defender a su mujer, Olga Moreno, en el debate de 'Supervivientes'. Las pocas imágenes que se han visto del ex Guardia Civil han sido tomadas por los espacios del corazón, pero apenas han conseguido que hable. De la misma manera, desde entonces, ha perdido toda relación con los que fueron sus compañeros, ya que todos se han mostrado muy críticos con su pasado tras escuchas los testimonios de Rocío Carrasco.

No obstante, el pasado 24 de junio, todos los colaboradores se reencontraron en el tanatorio por la muerte de Mila Ximénez. El pasado miércoles 23 de junio, la colaboradora falleció a los 69 años por el cáncer de pulmón que sufría. Esta noticia provocó que todos sus compañeros de profesión se mostraran muy apenados al tener que hacer frente a su pérdida. Incluso Antonio David se pronunció, ya que, además de trabajar juntos en el plató de Telecinco, participaron juntos en 'Gran Hermano'.





El reencuentro de 'Sálvame' con Antonio David

“Así quiero recordarte. Riendo. 20 años desde que nos conocemos y aún no me hago a la idea de no volver a verte. Siempre tuve en tí un buen consejo, una mirada cómplice y una buena reflexión de cómo afrontar la vida. Siempre a mi lado, siempre conmigo, ¡cómo te voy a echar en falta amiga!. Guardaré en lo más profundo de mi corazón, nuestra última conversación. Me da fuerza cada día. Buen viaje Mila...”, escribió el excolaborador en sus redes sociales junto a una imagen de los dos.

Es por esto por lo que Antonio David no dudó en asistir al tanatorio a despedirse de su amiga, por lo que no le quedó más remedio que coincidir con todos los compañeros que le dieron la espalda tras el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco. Este ha resultado ser un reencuentro algo tenso, ya que ninguno dirigió ni una palabra a quien fue su amigos. Así lo retransmitieron en 'Juntos Telemadrid'.

La gente al lado de AD dándole su apoyo

Madre mía si es que la verdad sólo tiene un camino

?????????????? Bravo AD

Estamos contigo #YoSoyAntonioDavid

Hasta el final con Milá

Eres un gran hombre ?? pic.twitter.com/gZGqnpKL6j — Justi (@Justi57716709) June 23, 2021

“Antonio David ha llegado al tanatorio y se ha producido un momento muy tenso”, comenzaba explicando el reportero del espacio. “Se ha generado mucha expectación aquí y hay que recordar que Antonio David y Mila, además de compañeros de programa también convivieron durante varios meses un reality, lo que les hizo tener una relación bastante estrecha y eso ha provocado que Antonio David haya querido acercarse también, aquí al tanatorio, a despedirse”, agregaba.

“En plena vorágine mediática sobre el caso de Rocío Carrasco. Esto ha provocado que muchos asistentes que habían venido, aplaudieran y jalearan a Antonio David. Lo que ha generado un momento de tensión, algunos compañeros de Mila de profesión y compañeros de su programa han preferido abandonar rápidamente el tanatorio porque no querían que se les asociara a ese momento”, informaba el reportero, dejando claro que los colaboradores de Telecinco han mantenido toda distancia con quien fue su compañero.

Antonio David Flores acudió al tanatorio de Mila Ximénez. La gente le aplaudía y jaleaba. Sus ex compañeros de Sálvame huyeron al verle.@javieroliveira_@Juanjo_Menendez@LapidarioTVpic.twitter.com/17MLKUx9tZ — Johnny ???? (@jjohnnyvigo) June 23, 2021