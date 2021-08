La llamativa decisión de Jesús Calleja tras vacunarse contra el coronavirus: "Se lo pedí a la enfermera"

Jesús Calleja es un aventurero y popular presentador, principalmente reconocido por ser un habitual rostro de Cuatro gracias a su trabajo en 'Planeta Calleja' y 'Volando voy'. A pesar de ser un conocido personaje mediático por ofrecer entrevistas muy personales de algunas celebrities, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen. No obstante, de vez en cuando, desvela algunos detalles de su vida privada en entrevistas o junto a sus invitados.

"Mi familia es mi nido. Es mi mayor privilegio y luego está mi pandilla de amigos. La familia es la que te toca y en mi caso estoy encantado y súper orgulloso de ellos, pero los amigos son los que eliges así que te puedo decir que tengo dos familias estupendas", aseguraba el comunicador en una entrevista para 'Semana'.

"Yo no tengo que darle ninguna instrucción a mi hijo porque él me cuida más a mí que yo a él. Tenemos una relación muy abierta en todos los aspectos y muy positiva", comentaba en el mencionado medio sobre la relación que mantiene con su hijo. "Él estudió electrónica, pero por avatares de la vida, desde hace dos años, se ha convertido en mi mano derecha. Es maravilloso trabajar al lado de tu hijo, un hijo que es de adopción, un niño que venía del Nepal con una vida que no te voy a describir, dónde no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por mí", confesaba Calleja.

Asimismo, el conductor del espacio de Cuatro también ha hablado de cómo se enfrenta a la pandemia por coronavirus y su experiencia con la vacunación. "Yo soy una persona súper optimista y la vacuna ha sido un chute de energía. ¡Lo he celebrado mucho! Fíjate si lo ha celebrado, que le he pedido el vial de la vacuna a la enfermera y la he enmarcado en mi casa. He enmarcado el vial, la jeringuilla y la foto del momento de la vacunación", aseguraba el presentador, revelando así la llamativa decisión que tomó tras recibir su dosis.









"Hemos tenido cero casos"

"Creo que deberían darnos un premio a todos aquellos que no nos hemos contagiado", decía entonces el comunicador, dejando claro que él había logrado no contagiarse por el virus. "A lo mejor es absurdo lo que te estoy diciendo, pero tampoco es fruto de la casualidad", señalaba, dejando claro que había sido muy precavido y había cumplido con todas las medidas recomendadas.

"Yo tengo un trabajo que consiste en recorrerme medio mundo. En plena expansión de la cepa india yo me encontraba en Nepal con mi equipo de muchas personas y tengo el orgullo de decir que jamás nadie se ha contagiado", comentaba, mostrando lo orgulloso que se siente de no haberse contagiado. "Llevo más de dos años haciendo este programa y hemos tenido cero casos", reconocía en la entrevista.

"De pequeño era un niño enfermizo que siempre cogía todas las enfermedades, era enclenque y tenía siempre las defensas muy bajas. Esto ha sido todo un proceso y desde muy joven me di cuenta de que la solución estaba en mí y en mi cabeza. Todo lo que no puede hacer el cuerpo, lo puede hacer la cabeza y todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho con la cabeza", opinaba Calleja.