Leguina interrumpe a Cristina Pardo y dice alto y claro lo que opina de Adriana Lastra: "¿Qué ha estudiado?"

El que fuese único presidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha atendido este domingo la llamada del programa de La Sexta 'Liarla Pardo' para mostrar sus impresiones tras conocer hace unos días que la Ejecutivo Federal del Partido Socialista había decidido abrir sendos expedientes de expulsión a él mismo y al histórico líder del socialismo vasco Nicolás Redondo, tras acompañar en un acto privado a la candidata del Partido Popular y actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, y ante las preguntas de Cristina Pardo, Joaquín Leguina se ha mostrado tranquilo y ha asegurado que todavía no tiene constancia de que este procedimiento se haya abierto contra él, y ha seguido defendido su rechazo al liderazgo de Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista. En esta dirección también ha valorado el mal resultado del PSOE en las pasadas elecciones madrileñas del 4 de mayo, cuando la candidatura de Ángel Gabilondo quedó relegada a la tercera posición de la Asamblea de Madrid tras el 'sorpaso' de 'Más Madrid'. Ante este hecho, Leguina ha querido destacar que la culpa no ha sido de Ángel Gabilondo, y ha centrado todas las miradas en Pedro Sánchez y la instrumentalización que desde el Palacio de la Moncloa se ha querido hacer de esta campaña.





A raíz de sus discrepancias con la actual dirección socialista, Cristina Pardo ha querido recuperar de la hemeroteca unas palabras de Adriana Lastra, portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, que a raíz de varias críticas realizadas por históricos miembros del PSOE quiso dejar claro que el partido de la calle Ferraz se encontraba en otro momento y que ahora eran ellos los que tenían que tomar las decisiones.

La pregunta de Leguina a Adriana Lastra

Tras escuchar estas palabras, Leguina no se ha cortado y ha lanzado una pregunta a la dirigente socialista: "Me parece un planteamiento bastante ridículo porque no se trata de cuestiones de edad. La pregunta que yo le haría a esta señora sería, ¿y usted qué ha estudiado y dónde ha trabajado? Porque toda la vieja guardia hemos estudiado y hemos trabajado, las dos cosas o una de ellas".









Esto de Leguina sobre Sánchez, Lastra...



Maravilloso. pic.twitter.com/J94tuDGFUV — Hugo Manchón (@hugomanchon) May 9, 2021





Leguina También ha explicado el motivo de estas críticas, que no tienen nada que ver con el Partido Socialista. Es más, el problema se encuentra en las decisiones que se han tomado y en los apoyos que han elegido para poder gobernar: "No puedes estar con gente metida en el Gobierno que está contra la Constitución, y no puedes estar en contacto de codo permanente con los separatistas catalanes y vascos, que no solo están en contra de la Constitución, están en contra de la unidad española. Un socialista no puede estar en ningún Gobierno con otros señores que están en contra de la Constitución: que atacan al Rey, que atacan a los jueces, que atacan a los periodistas".

También te puede interesar

Herrera explica en qué se ha convertido el PSOE tras el expediente de expulsión a Leguina y Redondo

Luis del Val sobre Leguina y Redondo: “Una carta de servicios al socialismo difícil de emular”