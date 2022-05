Las tristes imágenes de la hija de José Luis Losa en la despedida a su padre

Este lunes 9 de mayo ha sido el último adiós a José Luis Losa, ganador de 'Supervivientes 2017' y concursante de 'MasterChef 2016'. Desde el pasado sábado estamos completamente conmocionados por el fallecimiento del manchego. Hoy se ha celebrado el funeral en Albacate, donde su hija Inma ha aparecido completamente rota. ¡Te contamos todos los detalles en CADENA 100!

Casi tres meses después de la muerte de su madre, ahora son los hijos del matrimonio los que despiden también a su padre y es que las imágenes son de lo más desgarradoras donde no le han faltado apoyos en la iglesia de Munera, en Albacete, donde residían. La joven no ha podido evitar contener las lágrimas y mostrarse completamente abatida tras esta pérdida.

Y apenas 24 horas después de salir a la luz la noticia, su madre y su hija han querido rendirle homenaje en directo desde ‘Viva la vida’, donde han roto no solo su silencio sino también su anonimato, ya que nunca antes habían aparecido en televisión. Ambas se han mostrado muy agradecidas a todos los programas de Telecinco por su trato en estos momentos tan complicados y porque sabían el gran cariño que José Luis les tenía después de haber ganado el concurso de supervivencia, por eso han decidido dar este gran paso.

La primera en dar el paso de hablar en televisión ha sido Luisa, la madre de José Luis Losa, que ha charlado con Emma García en directo, completamente rota pero muy agradecida porque sabía lo importante que era para su hijo el mundo de la televisión y lo mucho que había marcado su vida. "Aquí estoy con toda mi familia, que han venido todos, y todo el pueblo que nos quiere mucho, estamos mal porque esto es una cosa muy mala y no sé ni cómo vamos a salir de esta", ha expresado con mucho dolor.

"Nos ha afectado tantísimo, yo no me lo creo, que le haya pasado esto a alguien como mi hijo José Luis, tan trabajador, tan bueno…”, ha expresado la madre del que fuera ganador de ‘Supervivientes’. “Él no ha podido con la muerte de su mujer, le ha podido, ha sido superior a él. Mi hijo estaba muy solo, él me lo decía, nos ha dado un palo que estamos destrozados, su padre está destrozado", ha añadido con el rostro completamente triste y todavía en shock por la triste noticia que ninguno esperaba.

Inmaculada, la hija de José Luis, ha entrado en directo poco después que su abuela, saliendo también de sus anonimato para agradecer al programa y a la cadena su trato en todo momento. "No nos esperábamos la muerte de mi madre porque era muy joven, pero lo de mi padre ya nos ha dejado muy rotos", ha expresado, dejando ver su rostro de dolor a pesar de las enormes gafas de sol que cubrían sus ojos. "Él era tal y como lo conocisteis vosotros, tal cual, yo recuerdo que a veces, sin venir a cuento, me llamaba y me decía 'no comas hoy en tu casa, que te recojo y nos vamos juntos por ahí a comer, te llevo a donde quieras’", ha recordado. "Antes me he ido a casa a descansar un poco y justo he puesto Telecinco, estabais hablando de la historia de mis padres y nos hemos puesto todos a llorar porque al menos mira, ya están juntos otra vez, ya se están reencontrando estén donde estén" ha añadido, algo aliviada de pensar que sus padres vuelven a estar juntos. Y es que no puede evitar recordar lo que le dijo su padre cuando murió Inma, su mujer: "Inma, se ha muerto tu madre, pero a mí se me ha ido mi vida".