Las contradicciones de Mamen Mendizabal con Gabriel Rufián; de criticarle a darle la razón

Ha sido una de las polémicas de la semana. Las idas y venidas que ha provocado la instalación de un hospital por parte del Ejército en la localidad catalana de Sabadel. Las primeras intenciones de los militares fueron desmanteladas por las autoridades que obligaron a retirar las primeras tiendas que el Ejército había montado.

Entre el cruce de declaraciones entre políticos, administraciones de la localidad y opinadores varios, era el propio Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el General Miguel Ángel Villarroya quien quiso acabar con la polémica justificando el retraso de la instalación del hospital por una decisión común de todas las partes implicadas, en especial Generalitat y Ejército, para buscar la mejor solución al hospital.

El propio Villaroya afirmaba que un principio se llevaron tiendas modulares para hacer el hospital, como se ha hecho, por ejemplo en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, pero cuando se llegó al lugar elegido para la instalación se vio que era un hospital interior, que se colocaba dentro de un polideportivo, por lo que se consideró que las tiendas modulares no eran las más adecuadas, sino que era mejor hacerlo con paneles.

⚠️#Sabadell sufre uno de los índices más elevados de Catalunya en cuanto a infectados y fallecidos por #CoronaVirus.

Denunciamos que en esta situación el @govern detenga la construcción del Hospital de Campaña, porque no le gustan las tiendas levantadas por el @EjercitoTierra pic.twitter.com/zzcg5rtEwO — Cs Sabadell (@cssabadell) April 1, 2020

Las contradicciones de Mamen Mendizábal con Gabriel Rufián

Esta polémica ha saltado a la batalla política que se libra estos días de crisis por el coronavirus por parte de algunos políticos. Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, compartía en sus redes sociales dos fotos de dos hospitales que se han montado durante estos días con el siguiente mensaje: "Hospital de campaña montado bajo criterios militares/Hospital de campaña montando bajo criterios sanitarios. Quizás así se entiende porque se han arreglado (no parado) unos y se siguen montando otros", se podía leer ilustrando estas dos imágenes.

Para sopresa de muchos, fue la periodista de La Sexta Mamen Mendizábal, quien contestaba a Rufián en sus redes sociales con un mensaje en defensa del trabajo de los militares y con cierto tono de reprimenda al político catalán: "Y los dos los han montado los militares. El trabajo duro es lo que mejor criterio tiene".

Y los dos los han montado los militares. El trabajo duro es lo que mejor criterio tiene. https://t.co/klauXdPm4j — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) April 2, 2020

Por lo que parece a Rufián no le gustó el tono de la respuesta de la periodista y decidió contesar con un vídeo en el que se puede ver al político de ERC contestar sobre la polémica en una sesión de control de la cámara baja, dejando un recado a la alcaldesa del PP de Sabadell Marta Farrés: "No se detuvo ningún hospital de campaña, se arregló. Más que nada porque no se necesitan tiendas de campaña como si fuera una acampada, sino camas aisladas", se puede escuchar en el vídeo.

No necesitó sacar la artillería pesada Rufían para conseguir meter en razón a la periodista de La Sexta que respondía al vídeo del catalán con un complaciente: "Mejor explicado sin duda".

Mejor explicado sin duda. https://t.co/ZUQn6ihqJi — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) April 2, 2020

