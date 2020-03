La respuesta de Almeida a Mamen Mendizábal sobre Vox que rescatan las redes: "Madre mía, qué chorreo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es uno de los políticos que más reforzado sale, de momento, de la crisis del coronavirus. Ciudadanos anónimos, compañeros de profesión y periodistas, entre otros, han alabado tanto su gestión como sus actos y declaraciones en los últimos días. De hecho, el cierto fervor hacia su persona ha llevado a que se haga viral una entrevista que concedió a La Sexta hace ya unos meses.

Un cara a cara muy tenso

El regidor madrileño tuvo una conversación bastante intensa con la periodista Mamen Mendizábal en Más Vale Tarde. Algunos la han rescatado ahora para opinar que esta se mostró muy a la defensiva con sus preguntas y que el político del PP capeó mejor la situación.

La entrevista fue dura por su temática: una oferta de Más Madrid hacia el partido en el poder en el Ayuntamiento para negociar los presupuestos municipales de 2020 sin contar con Vox. “Ya sabemos cuál es el ideario de Vox. ¿No recoge el guante de Más Madrid?”, le preguntó Mendizábal en primer lugar. “¿Y por qué lo tendría que coger? ¿Por qué tengo que escoger la extrema izquierda? ¿Por qué cabe demonizar a Vox, pero sí blanquear a la extrema izquierda? ¿Por qué tienen mayor legitimidad aquellos que dieron un espectáculo vergonzante en la legislatura pasada, hicieron apología de delincuentes como Alfon, trajeron a Cibeles a Puigdemont o Junqueras para hablar de su referéndum...?”, se indignó Almeida en su respuesta inicial.

“Yo no he puesto en duda la legitimidad. Yo le he preguntado a quién prefiere usted en este viaje. Y creo que lo ha dejado claro: usted prefiere a Vox. Miremos al presente, porque usted mira hacia el pasado”, aseveró la periodista de La Sexta después. “Aquí parece que la extrema izquierda puede tranquilamente pasear y campar a sus anchas, sin tener que dar explicaciones de ninguna de las acciones que adopta en cada momento. Ya estén en el Gobierno o en la oposición”, devolvió el guante el alcalde madrileño.

Para, a continuación, poner un ejemplo de su argumentación. “Cuando uno ve la trayectoria de Íñigo Errejón, me pregunto si es una voz autorizada para hablar de cualquier cuestión relativa con la defensa de los derechos y libertades y de la democracia. ¡Las cosas como son! El comienzo de Errejón fue hacer un escrache a Rosa Díez, después se fue a Venezuela, luego se vino hasta aquí y defraudó una beca en la Universidad y dijo a los madrileños que iba a aguantar cuatro años y no duró ni cuatro meses. Errejón y Más Madrid no me dan ninguna lección de democracia. Es que lo tengo clarísimo”, sentenció Almeida.

Aplauso en redes

“Bien hecho, alcalde. Que se pongan ellos a la defensiva”, comentó Juan Carlos Girauta en Twitter a la par que compartía el vídeo. Cristina López Schlichting también quiso darle difusión y opinar: “Madre mía, qué chorreo”.

Bravo Bravo y bravo!!! Me alegra muchísimo las palabras, llenas de razón, de Almeida.

Dejemos de demonizar a los que nos defienden

“¡¡¡Bravo Bravo y bravo!!! Me alegra muchísimo las palabras, llenas de razón, de Almeida. Dejemos de demonizar a los que nos defienden. Y acabemos con los que nos quieren romper”, comentó otro tuitero. “Que diferente le habría ido al PP si en vez de timoratas Sorayas o Borjas tuvieran más Almeidas. Sin complejos ante la extrema izquierda y sin tener que pedir perdón por existir”, reflexionó uno más.

“¡De lo mejor que he visto! Soy afiliado de @vox_es, pero estoy orgulloso del alcalde de mi ciudad @AlmeidaPP. Es usted una buena persona por cómo está gestionando esta crisis y motivando y esperanzando a la población. Gracias Almeida”, es otro de los tuits para ensalzar al alcalde de Madrid que ha podido leerse en las redes en las últimas horas.