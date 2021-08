Las consecuencias que ha tenido para Telecinco la vuelta de Rocío Carrasco al plató de 'Sálvame'

Rocío Carrasco ha vuelto a 'Sálvame' tras semanas alejada de los focos. La ausencia de la hija de la más grande, tras su reciente fichaje por Telecinco ha generado todo tipo de rumores, sobre todo, tras la victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes', un día más tarde de la última aparición de Carrasco. El regreso de Rocío ha provocado una gran expectación, que ha derivado en consecuencias para Mediaset, más en concreto para Telecinco.

Carrasco ha vuelto dispuesta a aclarar todas las dudas y responder todo lo que se ha dicho de ella en su ausencia, además de hablar de la segunda parte de su docuserie, que se emitirá muy pronto en Mediaset.Kiko Hernández era el encargado de anunciar su regreso y ponerle fecha de vuelta, momento que aprovechaba para anunciar que Rocío va a "contar absolutamente todo sobre ese diario que tenía su madre guardado y que descubrió a dos meses de fallecer la más grande".





Carlota Corredera, buena amiga de Rocío y presentadora de 'Sálvame', era la encargada de recibir en el plató a la hija de la más grande. En su regreso, comentaba como se encuentra emocionalmente y hacía una bonita reflexión sobre el ser humano. "Me he dado cuenta de lo maravilloso que puede llegar a ser el ser humano, de la solidaridad de la gente, yo pensaba que todo el mundo era malo hasta que demostraba que era bueno y me he dado cuenta de que estaba equivocada". Además apuntaba que todos los días recibe "miles de muestrras de apoyo", las cuales tendrá que agradecer de un modo especial en algún momento.

Por otra parte, ella misma daba explicaciones sobre su ausencia, alegando que desde la cadena "le dieron vacaciones", ya que después del documental le dijeron que se lo "tenía merecido". Y contaba en primera persona como había vivido estos días de descanso. "He estado yendo y viniendo a sitios, como todo el mundo sabe porque no he dado un paso que no se haya visto. Es el primer año que realmente he tenido esa mínima fuerza para tener una escapadilla", decía con aparente cara de felicidad.

Las consecuencias de la vuelta de Rocío Carrasco a 'Sálvame'

La vuelta de Carrasco ha supuesto un impulso para la audiencia de 'Sálvame'. En la tarde del miércoles, la edición 'naranja', que es la de mayor duración y la que suele marcar mejores datos, anotaba un 17,6% de share y un total de 1.554.000 espectadores, mientras que su competidor directo, la serie 'Tierra Amarga' que emite Antena 3 y obtiene buenos resultados, se apuntaba un 16,9% y un 1.508.000 espectadores. Pese a la poca diferencia entre los datos, Telecinco se hace con la victoria de su franja, algo que llevaba costando en los últimos días, en los cuales la serie de Antena 3 marcaba mejores datos que el mítico espacio de Telecinco.

Las distintas ediciones de @salvameoficial en @telecincoes registraron ayer los siguientes resultados:



?? (14.9% de cuota y 1.255.000 espectadores) #Audiencias ???? pic.twitter.com/XUIJ15V1Gb — Barlovento Comunicación (@blvcom) August 26, 2021





El mes de agosto encara su recta final y Telecinco se sitúa líder, tan solo una décima por encima de su competidor directo, Antena 3. De cara a los últimos días del mes, Telecinco ha programado el regreso del 'Deluxe' y emitirá el debut de Mbapeé en la liga francesa, dos grandes bazas con las que busca seguir un mes más siendo líder televisivo en nuestro país.