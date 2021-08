Rocío Carrasco desvela el verdadero motivo por el que ha estado ausente de 'Sálvame': "Mínima fuerza"

Tras varias semanas lejos de los platós de televisión, levantando rumores y todo tipo de teorías sobre su ausencia de Telecinco, Rocío Carrasco ha vuelto. Lo ha hecho en 'Sálvame', el programa que hace menos de dos meses le daba una sección semanal propia, y ha vuelto dispuesta a aclarar todas las dudas y responder todo lo que se ha dicho de ella en su ausencia y a hablar de la segunda parte de su docuserie, que se emitirá muy pronto en Mediaset.

A principios de esta semana, Kiko Hernández era el encargado de revelar la fecha de vuelta a los platós de Telecinco de la hija de la más grande, que reaparece dispuesta a "contar absolutamente todo sobre ese diario que tenía su madre guardado y que descubrió a dos meses de fallecer la más grande". Un diario que lleva varios días acaparando los programas de Telecinco, desde que 'Viva el verano' revelase su existencia y Ortega Cano lo confirmase.

Rocío Carrasco acaba de entrar a nuestro plató. ¡No se lo pierdan! #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 25, 2021





Rocío Carrasco vuelve a 'Sálvame'

Carlota Corredera era la encargada de dar la bienvenida al plató a Rocío Carrasco, y juntas hacían alusión al color que identifica a la mujer de Fidel Albiac, desde que se estrenara su docuserie, que llevaba en su americana en su regreso a Telecinco. "Vienes de rosa", apuntaba Corredera, a lo que Carrasco le decía, "de rosa no, de fucsia, que he visto que tú también tienes algo por ahí". Un momento que la presentadora aprovechaba para recalcar, "sí, yo siempre tengo algo", mostrando de este modo una vez más su apoyo público a Carrasco.





Corredera preguntaba entonces a Rocío como se encuentra a lo que Carrasco apuntaba: "estoy bien, tranquila, relajada y preparada". Además de asegurar que desde la última vez que pisó ese plató su vida ha ganado en "tranquilidad emocional". Por otro lado, la presentadora le preguntaba si había logrado digerir todo lo que ha pasado. "Del todo del todo no, en su totalidad yo tardaré. Yo he asimilado muchas cosas y he bajado a tierra cosas", reconocía la hija de Rocío Jurado.

"Me he dado cuenta de lo maravilloso que puede llegar a ser el ser humano, de la solidaridad de la gente, yo pensaba que todo el mundo era malo hasta que demostraba que era bueno y me he dado cuenta de que estaba equivocada. Recibo todos los días miles de muestras de apoyo. No tengo redes sociales pero hay personas que me lo van mandando. En algún momento tendré que hacer algo para dar las gracias", afirmaba serena y agradecida Carrasco.

En la entrevista también se ha hablado del motivo de su ausencia estas semanas, momento que Carlota aprovechaba para recordar que les habían preguntado a todos por su ausencia y los motivos de esta. "Me dieron vacaciones", arrancaba a decir Rocío. "He estado de vacaciones. La dirección me dijo que me fuera de vacaciones. Me dijeron que me lo tenía merecido tras la docuserie", apuntaba. Además de contar un detalle al respecto, "he estado yendo y viniendo a sitios, como todo el mundo sabe porque no he dado un paso que no se haya visto. Es el primer año que realmente he tenido esa mínima fuerza para tener una escapadilla".