Fernando Martín declara la guerra a las pepitas de la Granada

La ciudad de la Alhambra es protagonista en el monólogo de Fernando Martín, pero no por su historia ni su arquitectura, sino por su fruta. Martín habló de la naranja de Granada, “rica pero pestiñosa de comer, con sus pepitas que te sacan de quicio”, y bromeó sobre las recomendaciones de influencers de comer frutas con piel: “Con la Granada no hay narices de hacerlo”.

El periodista también comparó otras frutas populares: la pera, subestimada pero agradable al paladar; el kiwi, al que calificó de “extraordinario y con su propia letra W incorporada”; y el coco, del que recordó lo complicado que debía ser pelarlo la primera vez, asegurando que “tenía que ser un templario”.

El bloque terminó con un guiño a los camareros que ofrecen “fruta del tiempo” en los restaurantes, celebrando el valor de la fruta en la vida cotidiana y cerrando la intervención con una dosis de humor. Frase destacada: “Viva la fruta… y viva ese camarero que te dice ‘tenemos fruta del tiempo’”.