Las consecuencias que ha tenido para Telecinco la entrevista de Fabiola Martínez y que salpica a María Patiño

La expareja de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, fue la protagonista en la última edición de 'Viernes Deluxe', tras repasar cómo fue la relación con el artista y presentador de televisión, así como los motivos de su separación.

Entre los motivos del distanciamiento de la pareja, tal y como explicaba Fabiola en el espacio de Mediaset, es que tenía la sensación de que se había olvidado de ella misma: “"Dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento, en formarme, en hacer proyectos que no fueran comunes. Eso es un problema mío".

No obstante, en ningún momento se ha mostrado crítico con el que ha sido su compañero sentimental durante varios lustros: “Bertín siempre me ha apoyado en cualquier iniciativa que tenía. Ir a remolque de la vida de otra persona para alguien como yo no ha sido fácil", ha señalado.

Por último, la invitada de 'Viernes Deluxe' ha dejado un recado que resume a la perfección la esencia que ha marcado esta separación y que afecta de lleno a la actitud de Bertín Osborne en estos últimos meses: "No creo que quisiera renunciar a su vida por intentar que la mía fuese más como yo quería".

Fabiola da a 'Viernes Deluxe' el liderazgo de audiencia

Como sucede en los medios de comunicación, es la audiencia quien determina el éxito o fracaso de un producto. Y en este caso, el que 'Viernes Deluxe' haya tenido a Fabiola Martínez en su plató, le ha aupado hasta el liderazgo en la noche del viernes. El programa de 'La Fábrica de la Tele' se apuntó un apetecible 16,8% de cuota de pantalla, lo que en número de espectadores se traduce en 1.266.000, según datos de Kantary aportados por Barlovento Comunicación. De esta manera, el espacio suma siete décimas respecto a la pasada semana, sumando 60.000 espectadores.





Por su parte el rival directo de Telecinco, Antena3, quedó en segundo lugar. 'Family Fued: la batalla de los famosos' empeoró ligeramente tras su estreno el pasado viernes. El programa de Nuria Roca se conformó con un 11,3% y 1,1 millón de espectadores.

La 1, Cuatro y La 2 apostaron por cine. La cinta Blindado anotó un 8,1% y 866.000 espectadores en La 1; Secretos de estado, un 4,3% y 424.000 espectadores en Cuatro y Tiempos de Azúcar, en La 2, un 1,6% y 116.000 espectadores. Por su parte, Equipo de Investigación en laSexta anotó un 4,6% y 486.000 espectadores.

Los espectadores de 'Viernes Deluxe', críticos con la entrevista

Pero que 'Viernes Deluxe' haya sido líder de audiencia, no le ha eximido de algunas críticas en las redes sociales durante la emisión de la entrevista. Para muchos, se trató de una entrevista poco interesante, donde Fabiola contó más bien poco, a juzgar por ciertos comentarios.

El interés que nos genera la entrevista con Fabiola Martínez #fabioladeluxe#ViernesDeluxepic.twitter.com/OZ2JoqJyXH — Jon Lasa Galdos (@jonlasagaldos) August 6, 2021





Ella mismo se ha currado ser invisible. Asumiendo un papel que la interesaba. — Susana (@susansc1975) August 6, 2021





Luego quien viene? — Hop (@Hop04265328) August 6, 2021





Las redes sociales recuerdan a María Patiño 'su coeficiente intelectual'

Incluso son algunos los usuarios quienes han tirado de ironía para criticar el papel de presentadora desempeñado por María Patiño. Concretamente, se referían al resultado del test de coeficiencia intelectual que 'Sálvame' realizó a los colaboradores del programa el jueves, 5 de agosto, y en el que la periodista gallega quedó última, con un coeficiente intelectual de 101. Tal y como apuntaban en 'Sálvame', se trata de la cifra más baja desde que se tienen registros en el espacio de Telecinco, allá por el año 2012.





Pero gracias al intelecto oculto de Maria Patiño,esta sacando cosas interesantes,voy a ver si han empezao "las tortas "???? — JAVI (@kaviel61_javier) August 6, 2021





María Patiño intentando hablar bien e intentando justificar la dignidad de su "profesión" es el mejor entretenimiento. — Dear madam please... (@madame_Bleune) August 6, 2021