Las consecuencias que ha tenido para José Ortega Cano las palabras de Rocío Carrasco en Telecinco

El estreno en Telecinco de la serie-documental 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' ha supuesto un auténtico huracán mediático tanto en el panorama televisivo como en otras esferas. También, la aparición en televisión de la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ha salpicado al entorno familiar, siendo José Ortega Cano una de las personas que aparece en las reflexiones de Rocío Carrasco, llegando a decir que la boda de su madre con el torero no fue una decisión apropiada.

José Ortega Cano está viviendo el documental de Rocío Carrasco, 'Contar la verdad para seguir viva', con perspectiva. El torero no está oyendo las declaraciones de la hija de Rocío Jurado porque su médico le ha recomendado estar lo más tranquilo posible y no le viene bien alterarse. Y lo cierto es que mejor que no lo haga, porque aunque todavía no haya hablado largo y tendido de él, sí que ha confirmado, ya que su boda con la más grande no fue un acierto.

Ana María Aldón cuenta que Ortega Cano sintió pena al escuchar decir a Rocío Carrasco que su boda con la Jurado "no fue acertada" #VivaLaVida389https://t.co/mT3r0aflgN — Telecinco (@telecincoes) March 28, 2021

En estos momentos en los que Ortega Cano necesita más que nunca a su familia, se apoya completamente en su mujer. Ana María Aldón no se ha separado ni un solo momento de su marido, dándole todo su amor y apoyo, y siendo su bastón en un momento muy delicado para él, cuando más se está cuestionando su faceta como persona y como pareja de Rocío Jurado. Ana María Aldón ha analizado la situación en el programa de Telecinco 'Viva la vida'.

La pareja ha aprovechado su tiempo libre para ir a un conocido centro comercial de la Comunidad de Madrid para desconectar y dar un paseo. En estas imágenes podemos ver como Ortega Cano pasea agarrado de Ana María Aldón mientras que mantenían una conversación de lo más entretenida. Un alto en el camino, el que tuvo que hacer la colaboradora de televisión para sentarse y descansar un poco, ya que eligió para este plan unos tacones que, a juzgar por las imágenes, parece que le hacían daño.

'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la miniserie sobre la vida de Rocío Carrasco en la que desvela en primera persona el infierno que habría vivido junto a Antonio David Flores sigue acaparando titulares. Hasta la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, donde ha asegurado que "el testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género". Por delante todavía muchos capítulos en los que la hija de Rocío Jurado seguirá contando su experiencia personal.

