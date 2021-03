El testimonio de una examiga de Rocío Carrasco que puede dar un giro a la situación judicial de Antonio David

Rocío Carrasco ha compungido a toda España con su duro testimonio sobre la vida que llevó junto a Antonio David Flores. Una historia llena de supuestos maltratos físicos y psicológicos que la Justicia no ve probada. El exmarido de la hija de Rocío Jurado nunca ha sido condenado por dichas acusaciones, aunque la sombra de la sospecha ha sobrevolado siempre. Veinte años después, Rocío Carrasco ha roto su silencio para 'desenmascarar' a Antonio David delante de toda España. Su valiente acción ha hecho que las llamadas al teléfono de víctimas de violencia machistas se hayan multiplicado un 42% desde el inicio de la emisión de la docuserie "Rocío: Contar la verdad para seguir viva".

Este miércoles, un nuevo testimonio puede dar un nuevo giro a ese caso que está, en estos momentos, sobreseído en los juzgados. Cristina Cárdenas, compañera de piso de la pareja durante su etapa en Argentona y uno de los apoyos que tuvo Rocío durante aquellos años, se ha atrevido a contar en la revista Lecturas que ella ha sido testigo de agresiones de Antonio David a Rociíto. Unas acusaciones que ya hizo hace algunos años en televisión, pero que ahora adquieren un significado muy notable. Ella está dispuesta a aportar como prueba judicial una grabación de audio con los detalles de una de esas agresiones. "La agresión debió durar unos diez o doce minutos", detalla.

Cristina tiene claro que la causa de malos tratos contra Antonio David se va a reabrir y ella está dispuesta a apoyar a Rocío Carrasco. "Ella no le veía la cara cuando la pegaba, pero yo sí. Primero la empujó metro y medio. Estaba recién operada después del accidente de moto, se la abrió la herida y sangró. (...) Luego la agarró del pelo, le cogió la cabeza y se la estampó contra una mesa de cristal con mucho ensañamiento. Era odio lo que le tenía. Esa imagen, la cara de él, no puedo olvidarla, me siento culpable. Él le decía: '¡Me das asco! ¡Vete con tu p... madre!'". Según el relato de Cristina, ambos se abrazaron incapaces de reaccionar mientras David le tiró 40.000 pesetas y le decía que estaba gorda.

A día de hoy, Cristina no guarda ningún tipo de relación con Rocío Carrasco. La pareja consideró que Cristina les había traicionado al haber vendido a la prensa por diez millones de pesetass su primer embarazo. Ella lo niega: "Antonio David le dijo (a Rocío) que yo me había quedado con el dinero. Yo creo que se lo quedó él y se lo llevó a casa de sus padres. Me dolía en el alma que Rocío no me llamara. ¿Sabes cómo lloré el día de su boda?", sentencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Rocío Carrasco rompe su silencio en Telecinco y revela cuál es su verdadero estado anímico: “Este mensaje"