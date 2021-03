Las consecuencias judiciales que puede tener para Rocío Carrasco su fichaje por Telecinco: “Armadura puesta”

El anuncio hecho el pasado martes por parte del programa de Jorge Javier Vázquez ha provocado un tsunami mediático en torno a una figura que hacía años que no concedía una entrevista en televisión. Y es queTelecinco ha anunciado en las últimas horas un documental de varios episodios sobre la vida, y silencios que ya no lo serán, de Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco es hija de la cantante española Rocío Jurado, artista pionera del país el ámbito musical y una de las vivas voces que pudo viajar a los Estados Unidos.

La pregunta de Antonio David Flores a Rocío Carrasco

La presentadora gallega Carlota Corredera fue la encargada de darle al 'play' al vídeo que iba a provocar un cisma dentro del programa que dirige Jorge Javier Vázquez pero con especial repercusión dentro de la prensa del corazón, ya que Carrasco es una de las pocas artistas que nunca ha estado presente en los medios contando cuál es su pasado.

Todos los colaboradores entraron en shock cuando vieron quién era la persona que iba a conceder una entrevista que hacía mucho se estaba esperando. El último en enterarse, sin embargo, fue Antonio David Flores, tal y como lo pidió el programa, ya que Antonio David tuvo una relación sentimental con la hija de la cantante y ambos tienen una hija en común.

Para Flores, que Carrasco hable por primera vez en 25 años de silencio fue una noticia muy grande y no tuvo una buena reacción. El colaborador entró en cólera y preguntó directamente a Telecinco."¿Le han pagado mucho por esto? ¿Le han pagado mucho para contar la verdad para seguir vida o hacerlo para seguir ganando dinero? No voy a hablar más porque tampoco quiero equivocarme", se preguntó tras ver el primer vídeo de la entrevista.

Las consecuencias judiciales que puede tener su fichaje en Telecinco

Días después de que sucediera tal hecho, y de que se comenzaran a ver algunos de los primeros titulares que ha dejado la entrevista, Antonio David Flores ha querido advertir a la que fuera su pareja algunas de las consecuencias que pueden tener sus palabras delante de un juez.

ANTONIO DAVID:��"Mi familia entera no va a volver a pasar por esto. No voy a permitir que esta señora vuelva a hacer ver que la he maltratado" #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 18, 2021

"Voy a llevarla al juzgado y me voy a querellar contra ella, mi familia no va a pasar por lo mismo. Estoy preparado con la armadura puesta y los cargadores puestos", ha dicho, declarándole antes de que se comience a ver la entrevista completa la guerra. "No tiene la verdad absoluta, no voy a permitir que esa señora vuelva a hacer ver a la sociedad que soy una persona que la ha maltratado. No voy a entrar en el juego...Aquí hay muchas sorpresas si esta es la forma de empezar de ella, se ha equivocado", ha recalcado en unas declaraciones que le ha hecho a un periodista de 'Sálvame' en riguroso directo este jueves.

También te puede interesar

La pregunta de Antonio David Flores a Telecinco tras fichar a Rocío Carrasco: “No quiero equivocarme”

Jorge Javier Vázquez, camino del juzgado para denunciar a un antiguo compañero de Telecinco