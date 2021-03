Telecinco anuncia una entrevista inédita con Rocío Carrasco que cambiará la prensa rosa: “25 años después”

Este martes, el arranque de ‘Sálvame’dejaba en shock a todos los espectadores con el avance de una noticia que supone un gran cambio en el mundo de la prensa del corazón. Para ello, Carlota Corredera, que presentaba ayer el espacio de Telecinco, se situaba en medio del plató y pedía a sus compañeros que miraran la pantalla.

“Todos hemos sido partícipes de la mayor mentira de la historia del corazón, una mentira que hoy comienza a destruirse”, anunciaba la presentadora antes de que aparecieran imágenes de presentadores como Ana Rosa Quintana, Jorge Javier Vázquez, Jaime Cantizano, Emilio Pineda, Xavier Sardá o Anne Igartiburu; y el de colaboradores como Lydia Lozano, Marisa Martín Blázquez o Jesús Mariñas.

Corredera anunciaba a los colaboradores del programa que a lo largo de la tarde irían pasando por una sala donde ver el tráiler de una serie documental donde se destaparía uno de los mayores secretosde la prensa rosa en los últimos 25 años.

La primera en ver el avance era la propia presentadora, que se mostraba sorprendida: “Joder, ¡Qué mérito haber podido guardar este secreto! Estoy en shock“. Hasta Sandra Barneda, que también estaba presente lo confirmaba. “Es bueno, no es humo y yo me alegro. Silenciar nunca es bueno“, sostenía la presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ antes de que se destapara que la implicada era su amiga Rocío Carrasco.

Y justo antes de que finalizase el programa, se develaba que se trataba de una serie documental sobre Rocío Carrasco y su vida: ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, que se emitirá el próximo domingo a las 22 horas.

La hija de Rocío Jurado da la cara tras 25 años y hablará por primera vez en televisión de su historia con Antonio David Flores, sus problemas con sus hijos y con la familia de su madre tras el fallecimiento de “La más Grande”.

En el tráiler se ve a Rocío Carrasco salir de un camerino. “Una historia real de terror y supervivencia, 25 años de silencio, 25 años de mentiras, 25 años de dimes y diretes en los que nunca la hemos escuchado”, se puede leer en dicho tráiler. “Cuando queráis”, se oye decir a Rocío. “¿Preparada?“, le preguntan a lo que ella responde que “Listos, ya”.

Antonio David Flores, presente en el plató, era el último en ver el tráiler después de que el programa le pidiera que abandonara el plató con una venda en la cabeza. Nada más ver los primeros segundos del documental, ha reaccionado muy sorprendido:“¡No me lo puedo creer, chaval!”.

Tras descubrir el contenido, el ex marido de la hija de Rocío Jurado estallaba: “¿Le han pagado mucho por esto? ¿Le han pagado mucho por contar la verdad para seguir viva? ¿O le han pagado mucho para contar su verdad para seguir ganando dinero?”, decía con indignación.

“Sabía que este momento iba a llegar, lo tenía muy claro”, decía posteriormente. Conforme iban pasando los minutos, más descompuesta tenía la cara el colaborador. “¿Esto está grabado entero ya? ¿Es un paquete y ya está hecho?”, preguntaba a David Valldeperas, director del programa y del documental. Sin embargo, no le ha querido facilitar esa información.

Tras emitirse el tráiler, las redes sociales se llenaban de mensajes mientras que #yoveosalvame, Antonio David y Rocío Carrasco se convertían en Trending Topic como los temas más comentados del momento en Twitter. “Historia viva de la televisión“, “pelos de punta“, “va a paralizar el país” se podía leer.

Incluso periodistas y colaboradores del mundo del corazón no dudaban en destacar lo histórico de esta serie documental que podría cambiar la historia del corazón de los últimos 25 años.

Hoy España entera cena más tarde por no perderse la reacción de Antonio David al ver el tráiler de la docuserie de Rocío Carrasco. Esto es épico! Me lo dicen hace un año y no me creo que esto pudiera pasar! Bravo @fabricatele�� #yoveosálvame