Lara Álvarez se rompe en directo tras vivir su momento más duro en 'Supervivientes': "Todo tiene sentido"

Este jueves ha llegado el último programa de 'Supervivientes' previo a la gran gala final del famoso reality de 'Telecinco'. Fue una gala muy especial, ya que, como suele ocurrir en los momentos de despedida, las emociones estuvieron a flor de piel y la propia presentadora, Lara Álvarez, no pudo reprimir las lágrimas, en su conexión habitual desde La Palapa.

La gala fue presentada por el presentador habitual de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, pero la encargada de despedirla fue la conductora asturiana que ha emitido el final del programa desde el conocido lugar donde los concursantes son nominados, se enfrentan a los vídeos y, de vez en cuando, llaman a sus familiares.









El programa previo al que comentamos también estuvo cargado de emociones, en especial por las confesiones que realizó el concursante Tom Brusse. Desde el Puente de las emociones, Tom se sinceró como no lo había hecho nunca y además de mostrar su arrepentimiento por haber engañado a Melissa en la 'La isla de las Tentaciones', también confesó que le había sido infiel a su última pareja, Sandra Pica.

"La he traicionado con Melyssa al volver de la isla y hace poco le he sido infiel. Hace poco le he sido una segunda vez infiel. Le fui infiel una noche en Madrid. Se lo conté unos días después porque estaba fatal", confesó el concursante visiblemente afectado.

Así pues llegamos al último programa de la presente edición en la República Dominicana, donde todo se decidirá entre el concursante entre Melyssa Pinto, Gianmarco Onestini, Lola Mencía, Olga Moreno y Tom Brusse que volverán a España para enfrentarse aquí en la ronda final.

Lara Álvarez presentó su séptima edición

Para la presentadora Lara Álvarez esta ha sido su séptima edición como presentadora de uno de los realities más visto de la televisión. Por ello, se ha querido despedir de esta edición con estas palabras. "Jorge, ha llegado el momento de apagar esta Palapa y cerrar un nuevo capítulo en nuestras vidas. Aunque la emoción y los sentimientos están a flor de piel y las lágrimas quieran derramarse por nuestros ojos, hoy no voy a llorar", aseguró mientras hablaba con el presentador que se encontraba en los estudios centrales de la cadena de Mediaset.

La presentadora que había dado su palabra de que no iba a llorar ante el emotivo momento no ha tardado en incumplir su palabra y dar rienda suelta a las emociones que en ese momento sentía. "Quiero sonreír para mostrar el orgullo que siento al formar parte de esta familia inigualable, y también el agradecimiento profundo que tengo a las personas que, después de siete años, me han vuelto a permitir ser parte de este programa, de este concurso que cambia vidas".

El momento que nunca queremos que llegue... Apagamos la palapa y cerramos un nuevo capítulo en nuestras vidas. GRACIAS SIEMPRE, @laralvarezg ? Nos vemos en la semana final de la edición ?



?? #SVGala15https://t.co/0FBgMJbayppic.twitter.com/6kAkfhXhuC — Supervivientes (@Supervivientes) July 15, 2021





En ese momento, Lara Álvarez, no se quiso olvidar de todas esas personas que hacen posible que el reality sea uno de los más seguidos, "cambia la vida de todo nuestro equipo maravilloso, que se separa tres meses de sus familiares y sus seres queridos para entregarse en cuerpo y alma a este programa, a esta aventura que vosotros desde casa vivís como si estuvierais aquí", finalizó la presentadora.