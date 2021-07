Alexia Rivas reaparece para explicar su ausencia de las últimas galas de 'Supervivientes': "¿Qué os pensáis?"

Alexia Rivas, concursante de 'Supervivientes 2021', preocupaba a sus seguidores el pasado miércoles publicando una imagen en su cuenta de Instagram con el rostro visiblemente cansado y unas palabras con las que explicaba que se encontraba en el hospital. Pocas horas más tardes, volvía a aparecer en las redes, esta vez dejando un mensaje en su cuenta de Twitter para actualizar su estado de salud.

La periodista saltó a la primera línea televisiva durante el confinamiento al salir a la luz su relación con Alfonso Merlos, que por aquel entonces estaba en una relación estable con la colaboradora de 'Sálvame', Marta López. Desde entonces, y pese a su ruptura con Merlos, Rivas forma parte de los rostros conocidos de 'Mediaset' y participa activamente en varios programa de la cadena.

Alexia Rivas, concursante de 'Supervivientes'

Alexia, natural de Ponferrada, fue confirmada en el pasado mes de mayo para formar parte de la edición de 'Supervivientes' de este año. Ella misma confirmaba su participación a través de su cuenta de Twitter, donde se mostraba visiblemente contenta, llevaba la camiseta de la Deportiva Ponferradina y decía a sus seguidores: “Sois la caña. Gracias por creer en mí".









El 8 de abril arrancaba el concurso y la periodista formaba parte, de manera inicial, del grupo que se encontraba en el barco encallado. Una situación en la que la periodista no lo pasó muy bien, tuvo algunos problemas de estómago que le impidieron comer, además de mareos y vómitos, que obligaron a la decisión del programa a hablar con la superviviente para conseguir que retomara el apetito. Finalmente, la concursante fue la tercera expulsada de la edición y se convirtió en la única que no saltó del helicóptero, como es tradición en los supervivientes, debido a un cambio en la dinámica del concurso.

El pasado miércoles, la periodista sorprendía a sus seguidores con una imagen acompañada de un texto que decía: "hacía meses y meses y meses que no tenía que ir a urgencias". Además, Alexia estuvo ausente en la gala de 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes' de este miércoles, lo que hizo saltar todas las alarmas preocupando a sus seguidores por su estado de salud.

Chicos me da mucha pena no haber podido asistir a los dos últimos programas de @Supervivientes pero estoy pachucha. (No es grave tranquilos ??) además que yo soy una jabata, qué os pensáis? ?? os echo mucho de menos y a mis compis tb! #SVGala14 el lunes espero estar SANA TOTAL?? — Alexia Rivas (@alexiarivass) July 8, 2021





Horas más tarde, la periodista volvía a las redes sociales para explicar el motivo de su ausencia en las galas del miércoles y el jueves. "Chicos me da mucha pena no haber podido asistir a los dos últimos programas de 'Supervivientes', pero estoy pachucha", comenzaba su relato. "No es grave tranquilos", añadía para no alarmar a sus seguidores.

"Además, que yo soy una jabata, ¿qué os pensáis? Os echo mucho de menos y a mis compis también". A lo que añadía que el lunes espera estar "sana total" para poder acudir a su nueva cita en el plató de 'Mediaset' comentando 'Supervivientes', que entra en su recta final. Además, sus seguidores no han dudado en dejarle mensajes de ánimo y cariño, deseando su pronta recuperación.