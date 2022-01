Kiko Rivera desvela la desorbitada cantidad exacta de dinero que se gastó cuando se arruinó

Anabel Pantoja se convirtió en una de las grandes protagonistas de la tarde de 'Sálvame'. Además de por su vuelta, la que ha inaugurado hablando sobre su familia y los problemas de su primo, Kiko Rivera. También protagonizó un tenso enfrentamiento con Marta Riesco, reportera de ‘El Programa de Ana Rosa’ y actual pareja de Antonio David Flores. No obstante, parte del espacio fue dedicado a las últimas polémicas declaraciones de Kiko Rivera sobre su pasado desde su canal de Twitch.

Desde que el hijo de Isabel Pantoja se sinceró por completo respecto a sus adicciones y sus problemas económicos durante 'Gran Hermano Dúo' y su entrevista en el ‘Deluxe', no ha dejado de aclarar diferentes asuntos de su vida privada sin importarle el que dirán, concretamente de complicados episodios de su pasado.

Para ello, suele utilizar su propio canal de Twitch, ‘En casa con Kiko’. En esta ocasión, el hijo de la tonadillera habló abiertamente de las dos veces que se arruinó, incluso de la desorbitada cantidad de dinero que se gastó y por la que su cuenta bancaria se quedó en números rojos. “Yo con 18 años tomé una decisión y creo que es la que me ha hecho ser como soy yo hoy en día. Yo no quería ser un don nadie y, aprovechando que mi madre estaba de gira por Latinoamérica… No tenía un duro”, comenzaba contando el Dj.

“Me echó la mano un coleguita. Pillé un piso de alquiler y, ese colega, le pedí que me dejara pasta. Pagué el alquiler durante 6 meses y empecé a hacer bolos. Yo me he llevado mucha pasta. A mí me pagaban por beber. En un fin de semana, igual me podía llevar 100.000 o 120.000 pavos… Y he aprendido a base de hostias. He aprendido tarde, sí, pero he aprendido”, confesaba sobre sus ingresos de aquel entonces.









"Me gasté 8 millones de euros"

“Yo me he arruinado dos veces. Una de ellas, me gasté 8 millones de euros. He sido un gilipollas”, soltaba de pronto, desvelando así cuánto se gastó. "He despilfarrado, sí. Me faltó dinero cuando hacía falta, que fue el día que metieron a mi madre en la cárcel. Yo lo tenía, pero me lo había gastado en fiesta...”, agregaba. “A mí la tele no me gusta, pero me dan un dinero que a veces resulta casi imposible de rechazar", reconocía.

Después, Rivera contaba que se estaba centrando en su canal de Twitch y que ya se había puesto en contacto con una empresa para poder aprender como llevar las redes sociales. Asimismo, asegura que utilizó el canal como “su psicólogo”, ya que, cuando estaba mal, en vez de salir de fiesta, hacia un directo para hablar con sus seguidores. "Mi mujer me enseñó a que con menos es más. Al final tampoco quiero que mis hijas vean a un deshecho humano, que es lo que era yo", contaba.

En el plató, la primera en reaccionar a sus declaraciones fue Anabel Pantoja, expresando que le parecía una cantidad demasiado elevada la que su primo supuestamente ha gastado. Pero Rafa Mora recordó los bolos que el DJ hacía y que le generaron muchos ingresos. Asimismo, el colaborador contó algunos episodios que había vivido de despilfarro, dado que Rivera es “muy generoso”. Como cuando en unos grandes almacenes Kiko se acercó a una estantería de DVDs y "pidió uno de cada".