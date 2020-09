Kiko Matamoros reaparece para anunciar que debe volver a entrar en quirófano

Ha sido un año difícil para Kiko Matamoros. Tras someterse a unos retoques estéticos, el colaborador tuvo que operarse de las vesícula, una intervención que, a pesar de ser sencilla, le ha traído muchas complicaciones. De esta manera, debido a una infección, el colaborador tuvo que quedarse ingresado dos semanas después de haber recibido el alta.

A pesar de no encontrarse en las mejores condiciones, ya que presentaba un estado físico bastante deteriorado al haber perdido mucho peso, Matamoros decidió marcharse de vacaciones fuera de España y despedirse del verano junto a su pareja, Marta López Álamo.

No obstante, aunque parecía que su estado de salud había mejorado, durante una videollamada con el equipo de 'Sálvame', el colaborador anunció que tiene que volver a pasar por quirófano. "En principio es un tema menor y el viernes estaré en la calle, a partir de ahí espero que se acabe este calvario porque lo he pasado regular. No estoy preocupado porque estoy confiado de estar en las mejores manos. Son cosas que pueden pasar perfectamente. Tener una infección después de una intervención", comentó.

Asimismo, explicó de forma detallada las complicaciones que ha sufrido tras su intervención en el hospital: "El hígado lo tenía bastante tocado por el daño que le había producido la vesícula. Los médicos se asustaron cuando lo vieron y es normal".

"Ahora parece que hay una fuga de virus por algún lado y me van a instalar un catéter interno y aparte del que tengo colocado, es bastante desagradable de ver y ese me lo quitarán dentro de una semana si las cosas van bien. Y el otro, pues unos meses y ya está", confesó.

Aunque Matamoros tiene ganas de regresar al trabajo, este nuevo incidente provocará que se retrase aún más su incorporación al plató de 'Sálvame'. "Tengo ganas de sentirme profesionalmente activo, pero el verano ha decidido tomarle el pulso a mi salud. Y el viernes cuando salga de aquí a ver si ya estoy en condiciones", afirmó.

El colaborador responde a las críticas

Por otro lado, el exrepresentante ha querido aclarar todas las polémicas por las que se le ha estado criticando estos últimos meses. Respecto a si intervención en el programa estando convaleciente, reconoce que entró porque ante todo "es compañero y amigo de algunos de los que están ahí".

Por último, también quiso aclarar porque decidió hacer una escapada a la playa recién salido del hospital: "Me fui fuera porque quería descansar, porque lo necesitaba, porque fue una decisión mía y ya soy mayorcito para tomar las decisiones que me afectan a mí. No quería estar en un entorno donde soy reconocible y me podía sentir no demasiado bien".