Kiko Matamoros y Jorge Javier ridiculizan a Marta López en ‘Deluxe’ tras revelar a quién vota: “No entiendes”

La política ha vuelto a ser protagonista este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’ cuando el colaborador Kiko Matamoros y el presentador Jorge Javier Vázquez han ridiculizado a la tertuliana Marta Lópezdespués de que revelara a qué partido político entrega su voto. Un programa en el que cada semana invitados como Masiel, Belén Esteban o Agatha Ruiz de la Prada han tenido que lidiar con los comentarios y discusiones de los habituales de ‘Sálvame’ en temas políticos como el chalé de Pablo Iglesias en Galapagar o la gestión de Pedro Sánchez frente el coronavirus.

En esta ocasión le ha tocado el turno a Marta López, la ex pareja de Alfonso Merlos y colaboradora habitual de Telecinco, que en las últimas semanas ha vuelto a Mediaset tras ser despedida al dar positivo por coronavirus y no seguir el protocolo. Pero más allá de su reacción a las últimas informaciones que confirman la ruptura de Merlos y Alexia Rivas, López ha sido uno de los nombres claves del programa de este fin de semana por lo que le decía Kiko Matamoros al saber que vota a uno de los partidos de la derecha española.

Matamoros y Jorge Javier ridiculizan a Marta López

Durante la tertulia de este sábado, Jorge Javier Vázquez intentaba sonsacarle una declaración sobre política a Marta López, pero esta se defendió manteniendo que nunca habla de esos temas porque “no entiende”: “No discuto por política nunca, porque no entiendo, ¿vale?”

En ese momento se hizo el silencio en el plató, hasta que Kiko Matamoro destapó a qué partido votaba López, y no era otro que el que preside Santiago Abascal: Vox. Al igual que en el caso del periodista Antonio Montero, la anécdota provocó un estallido den carcajadas cómplices de Jorge Javier Vázquez. “Coño, entonces no seas de Vox”, le espetaba Matamoros a Marta tras escuchar que no habla de política porque no sabe.

- no discuto sobre política porque no entiendo



+ pues entonces no votes a v*x... se nota que no entiendes pic.twitter.com/OBMzkYerRQ — peri keating (@T5Comento) September 26, 2020

Incluso iba más allá y Matamoros, confeso crítico del partido de Abascal, le ridiculizaba con ironía recriminándole: “Se nota que no entiendes”. Un mensaje que iba destinado a evidenciar que el motivo por el que Marta López vota a Vox es, precisamente, que “no entiende de política”, como ella misma confesaba.

La política en ‘Sábado Deluxe’

Precisamente una de las reacciones más llamativas cuando Matamoros se burlaba de Marta López era la de Belén Esteban que mostraba un gesto contrariado. No le habrá gustado nada la anécdota, teniendo en cuenta el episodio que vivió junto a Jorge Javier Vázquez el pasado mes de junio cuando, en su reaparición en Telecinco, ambos vivieron un tenso enfrentamiento a cuenta de la gestión de la pandemia.

Un conflicto que se terminaría resolviendo semanas después en la final de ‘La última cena’. No obstante, la colaboradora de ‘Sálvame’ llegó a recibir una suculenta oferta por parte de Carlos Herrera para sumarse como colaboradora a Herrera en COPE.