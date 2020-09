Marta López se pronuncia tras la ruptura de Merlos y Alexia Rivas: "Se acuerda de mí"

El "Merlos Place" se convirtió en la polémica más entretenida del confinamiento. Es por esto por lo que surgió el romance entre Alfonso Merlos y Alexia Rivas. No obstante, su relación se destapo de manera inesperada durante un programa en directo en Youtube organizado por el polemista Javier Negre, mientras el murciano hablaba, apareció una mujer semidesnuda en el fondo del plano que resultó ser la reportera.

Lo que llamó la atención de los espectadores fue que la misteriosa joven no se trataba de Marta López, su actual pareja en ese momento, ya que ambos estaban pasado el confinamiento por separado. Desde ese momento, la polémica fue apodada como "Merlos Place" y recorrió todos los platós de televisión.

No obstante, a pesar de mostrar públicamente el amor que se tenían el uno por el otro, la pareja ha decidido poner punto y final a su relación tras cinco meses juntos. Según contó Rivas, han decidido tomar caminos diferentes y centrarse en sus nuevos proyectos profesionales. A pesar de ello, la periodista aclaró que mantienen una buena relación de amistad.

La noticia ha revolucionado las redes sociales, por lo que también se ha hecho un hueco en los debates de los espacios del corazón, como en 'Ya es mediodía', donde cuentan con Marta López como colaboradora. Asimismo, López se ha pronunciado alto y claro sobre la ruptura y ha confesado que lo sabía desde hace unas semanas.

"Esto viene de hace un mes o mes y algo, pero han estado haciendo el papelón", ha reconocido la ex gran hermano. De la misma manera, la colaboradora ha asegurado conocer a Merlos y opina que "a lo mejor se ha podido aburrir un poco" de "tener a una señora en casa todo el día sin trabajar".

A pesar del daño que le hizo, López no ha dejado de arremeter contra Rivas, de echarle la culpa de la ruptura y de alabar a su ex pareja: "Alfonso es un chico majísimo, super inteligente, un caballero y muy trabajador". Aprovechando la ocasión, la colaboradora no ha podido evitar mandarle un mensaje a Rivas: "Alexia, ya que te ha pasado todo esto, deberías quitar las demandas para poder volver a trabajar".

¿Volverán Alfonso Merlos y Marta López?

Dada su sonrisa como reacción a la noticia, sus compañeros de 'Ya es mediodía' han preguntad a López si volvería con Merlos. "Yo teniendo a Efrén, ¿voy a volver con Merlos?, ha sentenciado.

Además, han hecho hincapié en si cree que el periodista volvería con ella. "No creo que tenga valor… Yo creo que él estuvo muy enamorado de mí y punto. Yo creo que no tiene valor, pero que se acuerda de mí, me consta que sí", ha concluido Marta López muy segura.