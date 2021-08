Kiko Hernández pone contra las cuerdas a Canales Rivera en su vuelta a 'Sálvame': "Tienes que decidir"

Canales Rivera ha vuelto este jueves a 'Sálvame' tras su 'despido' del programa por no acceder a disfrazarse de Spiderman. En su regreso, Kiko Hernández ha sido el encargado de entrevistarle, una ocasión que ha aprovechado para poder contra las cuerdas al diestro, que ha tenido que responder a las acusaciones de haber roto su palabra tras una promesa al director del programa estrella de las tardes de Telecinco.

Kiko Hernández recordaba el motivo de la ausencia de Canales del plató, y es que una amiga del torero había contado al programa su supuesta relación sentimental con el diestro y había enseñado unos mensajes intercambiados entre ellos. En uno, según la joven, Canales había dicho las siguientes palabras: "Deja abierta una ventana que me pongo el traje de Spiderman y entro por la ventana". Unas declaraciones que sirvieron a la dirección del programa para proponer al colaborador que se disfrazara del superhéroe.





Kiko Hernández arrancaba la entrevista contando que Canales se encontraba en una sala vip de la cadena, y que no entraba el plató desde hacía tres semanas debido a "una decisión que ha tomado de no cumplir una promesa que hizo a un director de este programa". En su primera intervención, Canales aseguraba que no se comprometió: "Él me lo dijo y yo me fui y no lo hablamos, no me comprometí".

"La palabra compromiso la entiendo perfectamente y tengo muchísimos motivos para hablar de ello. Mi tío estaba de cuerpo presente y yo os atendí, mi padre se entierra un domingo y yo estaba el martes aquí. Quiero decir que yo estoy comprometido con el programa y con vosotros", afirmaba el diestro intentando salir del paso y mostrando su respaldo a 'Sálvame'.

"La sorpresa es que yo vengo de viaje, de un viaje muy largo, venía cansado. Mi sorpresa es que lo primero que me dicen es que me tengo que vestir de Spiderman y no lo veía", comienza a relatar la historia Canales, ante la insistencia de Kiko sobre si realmente fue una sorpresa para el torero.

"Nosotros no hablamos de este tema en concreto", decía Canales sobre su conversación con el director de 'Sálvame', momento que ha aprovechado para pedir disculpas. "Incluso quiero pedir disculpas porque me llegaron a transmitir que la escaleta me la cargaba si no me vestía de Spiderman y desde luego me la cargué porque me echaron para casa, pero yo tenía claro que quería hacer y que no. Risas de los colaboradores", eran sus palabras.

Kiko Hernández obliga a Canales Rivera a tomar una decisión que afecta a su futuro en 'Sálvame'

Hernández continuaba echando leña al fuego, asegurando que alguien estaba "mintiendo", a lo que Canales replicaba: "La palabra mentir no es la más adecuada. Yo entiendo que en un momento dado se haya podido malinterpretar. Era tan fácil como llamarme un día antes para decirme que mañana era el día de vestirme del disfraz".

Por otra parte, el diestro ha querido realizar una aclaración respecto a una entrevista, asegurando sí está bien en 'Sálvame'. "Yo me siento parte del grupo", ha defendido. Además, ha asegurado que "por estar tres semanas en casa en el mes de agosto tampoco pasa nada", restando importancia a su ausencia del plató durante este tiempo.

Llegaba entonces el momento decisivo. Kiko Hernández lanzaba la pregunta definitiva al diestro. "Tienes toda la tarde para decidir si te vas a poner el traje o no, si vas a vestirte de Spiderman o no", afirmaba el colaborador, que en esta jornada ha ejercido de presentador del programa.

Canales vuelve al plató tras un mes de castigo en casa. ¿Se pondrá finalmente el disfraz de Spiderman? Enseguida lo descubrimos #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 12, 2021