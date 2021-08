Kiko Hernández toma una importante decisión en directo que afecta a Sálvame tras disculparse con la dirección

Este miércoles, el estreno de la docurserie de Anabel Pantoja revolucionó el plató de 'Sálvame'.La sobrina de Isabel Pantoja se convirtió en la protagonista y, a raíz de 'Anabel, al desnudo', comenzaron a surgir multitud de comentarios y especulaciones sobre ella y su familia. De la misma manera, que recibió muchos halagos por parte de sus compañeros. Durante la docuserie también se alaba la figura de la prima de Kiko Rivera como influencer, ya que, gracias a ello y a su trabajo en Telecinco, ha logrado crearse una identidad propia alejada de su familia.

Hasta ahora, Anabel era la única colaboradora de 'Sálvame' reconocida por su gran actividad en redes y por su repercusión como influencer. Sin embargo, ahora se ha unido otro de sus compañeros a la red social. Se trata de Kiko Hernández. Esta confesión por parte del colaborador ha resultado ser muy llamativa, ya que siempre se había mostrado muy crítico con la sobrina de la tonadillera por su apego al móvil, incluso estando en pleno directo durante el programa.

"Te tengo que dar la razón con Instagram, y tengo que pedir perdón a mis directores, porque me estoy enganchado a esto que no veas", reconoció Hernández tras la emisión del documental de su compañera, haciendo referencia a la parte en la que se hace hincapié en su gran repercusión en la mencionada red social y disculpándose con la dirección por distraerse con ella, además de con Anabel por las críticas recibidas. “Ahora entiendo que estés todo el día mirando, es que me encanta”, confesó entonces el comunicador, dejando muy sorprendidos a sus compañeros, especialmente a Anabel.

Esta confesión por parte de Hernández ha explicado muchas cosas ya que, desde hace unos días, el ex concursante de 'Gran Hermano' se ha mostrado más activo que nunca en sus redes sociales. El colaborador no ha dejado de compartir imágenes con sus seguidores junto a otros compañeros como María Teresa Campos, Belén Ro o Christian Gálvez. Además, ha estado compartiendo historias para desvelar lo que sucede en 'Sálvame' tras las cámaras y durante la publicidad, lo que no había hecho nunca antes.









"Yo voy a apagar el móvil"



"Yo voy a apagar el móvil. Se acabaron las bombas en directo ¡Qué enganche tengo!", exclamó Hernández, dejando claro que prefiere apagar el móvil para no distraerse durante el programa. Sin embargo, tal y como destacó el propio comunicador, esta decisión podría afectar de todas maneras al espacio, dado que si recibe alguna noticia importante en directo no lo verá al no tener el teléfono disponible para evitar caer en su nuevo vicio.

Por el momento, el colaborador de 'Sálvame' cuenta con 350.000 seguidores en su perfil de Instagram, una cifra muy por debajo de la de su compañera Anabel, pero muy elevada al tener en cuenta su inactividad en redes antes de haberse "enganchado". Por este motivo, si sigue prestando tanta atención a sus seguidores y subiendo contenido con más continuidad podría acumular una cifra mucho más elevada de seguidores.

Este es un vicio muy común entre los personajes televisivos, ya que muchos de ellos, además de trabajar en Telecinco, ganan un dinero extra por las colaboraciones que hacen con marcas desde sus cuentas de Instagram. De la misma manera, también suelen utilizarlo para promocionar otros trabajos propios como los lanzamientos de libros u obras de teatro. Carlota Corredera, Belén Esteban, Gema López y María Patiño también sacan mucho partido a esta red social, aunque Anabel Pantoja es la única que ejerce como una verdadera influencer.