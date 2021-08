Canales Rivera habla alto y claro del motivo por el que ha sido despedido de 'Sálvame': "Para casa"

José Antonio Canales Rivera, sobrino de Paquirri y torero, lleva años vinculado al mundo de la televisión, tanto como concursante de diferentes talent show como siendo colaborador. En las últimas semanas se había echado en falta su presencia en 'Sálvame' y este martes ha salido a la luz su despido del programa de Mediaset y los motivos del mismo.

El torero, miembro de la familia Rivera, ha sido en los últimos años colaborador en 'Sálvame'. Su última aparición en el programa tuvo lugar a mediados del mes de julio, cuando fue objeto de la polémica tras las declaraciones de una joven, Miriam, que aseguraba haber mantenido una relación con el diestro.

Algunas informaciones apuntaban a que la ausencia de Canales Rivera se debía a que se encontraba de vacaciones, sin embargo, este martes se ha podido saber que la desaparición del torero del plató de Telecinco tiene mucho que ver con el último día que estuvo en Mediaset, y es que la supuesta relación del torero con Miriam podría haberle costado su trabajo en 'Sálvame'.

La joven envió a la redacción del programa una foto en la que se veía al perro del torero, que ella misma había realizado, junto con unos pantallazos de sus conversaciones con el sobrino de Paquirri, para probar su testimonio. En uno de ellos se podía leer: "deja abierta una ventana que me pongo el traje de Spiderman y entro por la ventana", un mensaje del diestro, que negó en todo momento su supuesta relación con la joven.

Debido a esta frase, la dirección de 'Sálvame' propuso al torero disfrazarse del famoso superhéroe, algo a lo que en un principio accedió, pero que finalmente acabó rechazando. Por su parte, la dirección del programa le comunicó "que si no accedía a cumplir con su palabra tenía se tenía que ir a casa", ha explicado Carlota Corredera este martes desde el plató.

Canales Rivera ha querido dar su versión de lo ocurrido, asegurando que "a buen entendedor, pocas palabras bastan". "Me fui para casa. Yo me he prestado a todo en ‘Sálvame’. Sé perfectamente cómo funciona el sistema. Yo en ningún momento me he negado a disfrazarme. Yo me he negado a disfrazarme de ‘Spiderman’", aseguraba el diestro. Además, el torero aclaraba que era algo que, a su criterio, "no tiene ni pies ni cabeza", asegurando que no se sentía "identificado" y que su sensación era de "hacer el ridículo".

¡BUENAS TARDES SALVAMERS! ¿Estáis preparados para la tarde que nos espera hoy? Os vamos avisando de que va a ser muy, muy, muy, muy intensita ???? — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 10, 2021





Carlota Corredera explica la ruptura de 'Sálvame' con el torero

Por su parte, 'Sálvame' ha querido explicarse en el programa de este jueves, donde Carlota Corredera ha empezado señalando que el disfraz de Spiderman estaba en el plató "por un motivo". "Nos lleva a la ruptura, de momento ruptura, no se si con opciones de reconciliación o no entre Canales Rivera y la dirección de 'Sálvame', bueno la parte que no está de vacaciones", aseguraba la presentadora. A lo que añadía que este hecho supone el "cese temporal de la convivencia" de Canales Rivera con el programa líder de las tardes de Telecinco.