Kiko Hernández lanza un rotundo mensaje a los espectadores de Telecinco: "El final de 'Sálvame'"

'Sálvame' nació hace más de una década para ocupar las tardes de Telecinco y entretener a los espectadores con temas, principalmente, del corazón. El programa es aplaudido por muchos y criticados por otros tantos, pero la noticia es que en la tarde de este jueves, Kiko Hernández ha hablado abiertamente sobre el final del formato, con unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

El programa de las tardes de Telecinco, que cuenta con una audiencia fiel, es conocido por las tertulias que se forman habitualmente entre los colaboradores en las que tratan asuntos de la vida personal de famosos de nuestro país. Entre sus presentadores destaca Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla o Carlota Corredera, que durante este verano está al mando del formato. Otro de los rostros de mayor repercusión es Kiko Hernández.

El colaborador, que ha ejercido en momentos puntuales de presentador, saltaba al foco de la noticia hace unos días por poner contra las cuerdas a Canales Rivera. El torero era despedido hace unas semanas del programa por no querer ponerse un disfraz y días después volvía a 'Sálvame' con su continuidad pendiendo de un hilo. Hernández era el encargado de entrevistarle, para darle la oportunidad de explicar su versión de lo ocurrido, al tiempo que le daba un ultimátum con el que ponía en jaque su continuidad como colaborador. "Tienes toda la tarde para decidir si te vas a poner el traje o no, si vas a vestirte de Spiderman o no", eran las palabras de Kiko.

Este jueves, Hernández vuelve a estar en el centro de todas las miradas por unas declaraciones muy sorprendentes. Durante el programa, los colaboradores recordaban el tiempo que lleva en emisión 'Sálvame' y debatían sobre el apoyo con el que cuenta el formato por parte de la audiencia.

Kiko Hernández se pronuncia sobre el final de 'Sálvame'

"El final, el final de 'Sálvame'", arrancaba Kiko Hernández su turno de palabra hablando directamente a cámara. "¿Sabes lo bueno de esto? Que el final de 'Sálvame' no lo decide ni los que están en contra porque ya no están, porque están reventados. Ni los que están a favor que dicen, por favor que no me quiten 'Sálvame'. Lo decide la audiencia. Esto es tan fácil como un mando a distancia, tú decides ver La 1, Antena 3, Telecinco o Cuatro", declaraba con rotundidad y con el plató enmudecido.

"Entonces si nos tenemos que ir nos iremos, pero porque lo ha dicho la audiencia, no porque lo digan cuatro reventados o tú, Rosa Benito, que querías venir más días y te quitaron un día y por esto te fuiste, que si tan mal estabas también, ¿para qué pides un día más o qué no te lo quitaran?", concluía con rotundidad ante los aplausos de los presentes.

-Kiko Hernández: “Si nos tenemos que ir nos iremos porque lo dice la audiencia, no por 4 reventados”



BRAVISIMO ???? #yoveosalvamepic.twitter.com/DQ74mpCrsG — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 19, 2021





Otros protagonistas de la tarde, como Carlota Corredera, también ponían en valor el programa diciendo:"Hay algo de este programa que ni siquiera nosotros valoramos. 'Sálvame' no ha parado ni un solo día en doce años, ni siquiera perdiendo a uno de sus pilares fundamentales, como Mila Ximénez, y llevamos el duelo sobre la marcha".





Además, el programa contaba con una psicóloga que entraba en directo a valorar el programa. Es muy fácil criticar a 'Sálvame', decía, "como si las personas que viéramos el programa fuéramos de segunda. Es tan fácil como coger el mando a distancia o te lees una novela", unas declaraciones que apoyan las palabras de Kiko Hernández.

La psicóloga @Soncerv: “En este país es muy fácil criticar a @salvameoficial y, entonces, te coge un ataque de estupendismo. Como si las personas que lo vieran fueran de segunda… es tan fácil como coger el mando o leerte los episodios nacionales de Galdós”. | #yoveosálvamepic.twitter.com/VnEStVDSgI — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) August 19, 2021