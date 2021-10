Karlos Arguiñano corta su receta en Antena 3 y habla claro del precio de la luz: "Hay que ponerse..."

Karlos Arguiñano es un popular cocinero televisivo que se caracteriza por ofrecer ricas recetas a los espectadores mientras cuenta chistes, analiza la actualidad o cuenta anécdotas de su vida en 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Es la naturalidad del presentador lo que siempre ha gustado a la audiencia, dado que muestra sus elaboraciones mientras habla de todo, lo que aporta cercanía para sus seguidores.

Asimismo, sus trucos para mejorar las recetas y algunos de los platos más tradicionales siempre ha gustado mucho a sus fieles espectadores, ya que resultan ser muy efectivos. Karlos Arguiñano ha vuelto a ponerse frente del programa de cocina, pero, esta vez, no se ha cortado a la hora de dar su opinión sobre la situación política y algunas de las últimas decisiones del Gobierno, concretamente sobre el precio de la luz.

Mientras hacia una de sus elaboraciones, el cocinero quiso reflexionar sobre uno de los temas que más preocupa a los españoles en los últimos meses. El chef ha derivado en el tema tras hacer referencia a que España es el número 1 en "oro líquido", haciendo referencia al aceite de oliva.









"Hay que ponerse las pilas"

"España país número 1 del mundo en oro líquido. Menos mal, petróleo y gas parece que no tenemos porque lo de la factura de la luz menudo lío tenemos con eso", comenzaba diciendo el conductor del espacio e Antena 3, señalando directamente el hecho de que, cada día, el precio de la luz es mayor.

"No debe tener fácil arreglo porque estamos todo el mundo... Ha subido tanto la luz. Pero, claro, si dependemos de otros… Hay que ponerse las pilas. No sé si energías renovables, yo de eso ya no entiendo. A los de a pie nos pilla… Ahora, lo que ha subido el doble y el triple en un año", agregaba el presentador, lamentándose por la situación y esperanzado por que llegue una solución lo antes posible.

"Claro, se ve que hay empresas que tienen hechos encargos a un precio y, ahora, no es que no ganen, es que pierden dinero si entregan los pedidos que tenían firmados hace un año o año y medio", explicaba tras reconocer que es un tema "difícil": "Cómo es la cosa... Difícil, eh", zanjaba para volver a centrarse en su cocinado.