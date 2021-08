Juanra Bonet da la sorpresa y confiesa cuál es su sueño profesional lejos de 'Boom': "El oficio de mi vida"

El presentador de uno de los concursos estrella de las tardes de Antena 3, Juanra Bonet ha protagonizado recientemente varios momentos en el concurso en los que ha revelado detalles de su vida personal. En esta ocasión, el conductor de 'Boom' ha empleado las redes sociales para gritar a los cuatro vientos su sueño laboral, que ha suscitado multitud de comentarios entre sus seguidores.

Con la llegada de 'Pasapalabra' a las tardes de Antena 3, 'Boom' adelantaba su horario habitual de emisión para dejar al concurso del rosco, liderado por Roberto Leal, el hueco previo al informativo nocturno de la cadena. Lo que no cambiaba es su presentador, Bonet lleva al frente del concurso desde sus inicios, hace ya siete años, durante los cuales ha regalado multitud de momentos memorables a la audiencia entre charlas con los concursantes, explosiones de bombas y entregas de premios.

El formato funcionó en antena desde sus inicios, pero su gran momento de popularidad llegó con el equipo de 'Los Lobos', un grupo de cuatro amigos que hicieron historia en la televisión. En concreto, se llevaron el mayor premio nunca repartido a nivel mundial, que fue de seis millones y medio de euros, y tienen el Record Guiness por ser los participantes que más programas han estado en un concurso de televisión, con un total de 505 ocasiones en la pequeña pantalla.





El concurso no ha vuelto a ser lo mismo tras la marcha de este equipo pero sigue en pie, en gran parte, gracias a su presentador, Juanra Bonet. El catalán ha regalado dos grandes momentos a la audiencia de manera reciente, en los que ha confesado dos problemas personales que ha vivido.

Juanra Bonet revela sus vivencias personales en Antena 3

El primero de ellos tiene que ver con los deportes de agua, y es que un concursante malagueño señaló que le gustaba mucho este tipo de deportes, momento que aprovechó Bonet para confesar un problema médico que padece y del que se dio cuenta haciendo submarinismo. . "Por si te parece razonable o no: cuando hice submarinismo, cada vez que hacía una inmersión, por poco profunda que fuera, me dolían mucho los oídos", relataba el presentador. Y añadía: "Me dijeron que era normal y me enseñaron algunas técnicas para destaponarlos, pero aun así me seguían doliendo. Fui al médico y me dijo que era porque tengo las trompas de Eustaquio demasiado pequeña".

Días más tarde, Bonet confesaba su miedo a ir al dentista, al contar con una participante que ejerce esta profesión. "¡Ostras! Soy de esos que hay, ya sabes, de mi sarro es mío y no me lo toques", confesó Bonet ante la atenta mirada de la concursante, que no dudó en quitarle hierro al asunto, asegurando que "a mucha gente le pasa".

Este viernes, Bonet ha utilizado su perfil de Twitter para realizar otra confesión personal, en este caso vinculada con un sueño laboral que tiene el presentador, y que no tiene nada que ver con la pequeña pantalla. "El oficio de mi vida: Probador de desayunos de hotel. De 9 a 17. Una jornada completa desayunando. Con pausa para comer, claro", relataba. Un mensaje muy comentado por sus seguidores, a los que les ha gustado la idea y han pedido al presentador que le avise si hay alguna vacante.

El oficio de mi vida: Probador de desayunos de hotel. De 9 a 17. Una jornada completa desayunando. Con pausa para comer, claro. — Juanra Bonet guion bajo oficial (@ElBonet) August 13, 2021