Juanra Bonet deja sin palabras al público de 'Boom': "Soy de esos"

El presentado de Antena 3 y el encargado de ponerse todas las tardes de lunes a viernes al frente del concurso '¡Boom!', Juanra Bonet, ha sido noticia en las últimas horas gracias a unas declaraciones que ha realizado en la tarde del miércoles sobre una de sus peculiares fobias que no han pasado desapercibidas ni para la audiencia del programa ni en las redes sociales.

El concurso televisivo, conocido por sus famosas bombas, es una de las apuestas del grupo Atresmedia para poder consolidarse en las tardes, entre semana. El formato consigue mantener a su audiencia, aunque el show ya no tiene tanto recorrido desde que firmase su mejor temporada hace tres años, cuando comenzaron a participar los ya legendarios concursantes del equipo de Los lobos.





De hecho, el concurso marcó un hito televisivo mundial al repartir el mayor premio de la historia. El equipo de Los lobos cuenta con el Record Guiness a los participantes de un concurso televisivo que más programas han aguantado, hasta 505 programas llegaron a estar presentes en la pequeña pantalla. El mítico equipo consiguió un bote total que ascendía hasta los seis millones y medio de euros.

El programa busca volver a encontrar a ese grupo que tenga el mismo aura que Los Lobos para volver a batir todos los récords. Mientras tanto, cuentan con un presentador que acostumbra a ser noticia por sus estrafalarias confesiones y declaraciones. El conductor catalán ya había protagonizado un momento que dio que hablar en redes sociales a raíz de la confesión de un problema médico.

Hace apenas tres semanas, cuando el presentador dio paso a uno de los equipos, les preguntó, como suele acostumbrar, por sus aficiones, y uno de ellos mencionó el concepto de 'Turismo activo'. El concursante comenzó a explicar que el término hace referencia a compatibilizar hacer deporte con viajar. En ese momento, otro de los concursantes señaló que él era malagueño, por lo que le gustaban mucho los deportes de agua.

Fue en ese momento en el que Juanra Bonet confesó un pequeño problema médico que él padece y del que se dio cuenta mientras realizaba submarinismo. "Por si te parece razonable o no: cuando hice submarinismo, cada vez que hacía una inmersión, por poco profunda que fuera, me dolían mucho los oídos", explicó el presentador. A lo que acto seguido añadió, "Me dijeron que era normal y me enseñaron algunas técnicas para destaponarlos, pero aun así me seguían doliendo.Fui al médico y me dijo que era porque tengo las trompas de Eustaquio demasiado pequeña".

Las confesiones de Juanra Bonet

Este miércoles el presentador barcelonés ha vuelto a hacer otra pequeña confesión también cuando se presentaban los participantes. Una de la concursante afirmó que ella era dentista, algo que no gustó mucho a Bonet. "¡Ostras! Soy de esos que hay, ya sabes, de mi sarro es mío y no me lo toques", le contestó entre las carcajadas del equipo participante.

Juanra Bonet ha contado cual es su fobia en #A3Boom ?? https://t.co/NwORIUkeBk — ¡Boom! (@A3Boom) July 28, 2021





"Me da mucho miedo ir al dentista", confesó el presentador, algo que a la concursante le sonó normal y trató de tranquilizarlo: "A mucha gente le pasa, pero yo soy simpática". Una explicación que no convenció al conductor del programa.