Juanra Bonet interrumpe '¡Boom!' para confesar el problema de salud que sufre: "Me dolían mucho"

El presentador de Atresmedia y encargado de ponerse cada tarde de lunes a viernes al frente del concurso '¡Boom!', Juanra Bonet, ha sido noticia en las últimas horas por unas declaraciones que ha realizado y en las que ha desvelado un pequeño problema médico que padece desde hace unos años.

Su testimonio ha partido por la mitad una de las pruebas del mítico formato de las bombas, que ya se ha consolidado en la parrilla de Antena 3 como una de las principales apuestas de Atresmedia para su programación semanal. En este sentido, Bonet ha utilizado el contenido de una de las secciones para explicar este pequeño problemilla, que le impide hacer algunas actividades como el submarinismo.

Uno de los momentos más importantes del programa es cuando llegan nuevos concursantes al punto central del plató, para enfrentarse a las primeras pruebas. En este momento, este martes, Bonet ha querido preguntar al equipo de 'Los Expedicionarios' algunas de las curiosidades y anécdotas mejor guardadas por parte de sus integrantes, aquí es donde apareció el concepto 'Turismo activo'.

Juanra Bonet desvela su pequeño problema de salud

Ante la curiosidad, Bonet quiso saber más sobre esta modalidad de ocio, y uno de los integrantes del equipo le explicó que se trata de "hacer deporte cuando uno viaja". Otro de los concursantes, llamado Santiago, le explicó que era de Málaga y a él le gustaba mucho hacer actividades debajo del agua, momento en el que el presentador ha querido hacer público este pequeño problema que sufre en los oídos.









"Por si te parece razonable o no: cuando hice submarinismo, cada vez que hacía una inmersión, por poco profunda que fuera, me dolían mucho los oídos", ha explicado el presentador antes de señalar qué le dijeron los médicos cuando pidió consejo. "Me dijeron que era normal y me enseñaron algunas técnicas para destaponarlos, pero aun así me seguían doliendo. "Fui al médico y me dijo que era porque tengo las trompas de Eustaquio demasiado pequeña", ha destapado el encargado de dirigir las pruebas de '¡Boom!' en mitad del último programa.

Juanra Bonet ha confesado en #A3Boom qué defecto tiene a la hora bucear ¿Cuál será? ?? https://t.co/lGCIoigaCY — ¡Boom! (@A3Boom) July 6, 2021

Con un toque de ironía, Bonet quiso jugar con el concursante preguntándole si su problema le impediría hacer inmersiones en el agua, cuestión a la que el participante respondió con mucha guasa: "Habría que preguntarle a Eustaquio".

Bonet está a punto de despedir otra temporada más al frente del conocido concurso, y con ella sumará siete temporadas completas. El formato se ha convertido en un típico de las tardes en las pequeñas pantallas de nuestro país y el año que viene seguirá siendo una de las grandes apuestas de Atresmedia junto a 'Pasapalabra', después del reciente anuncio de la cancelación de 'Ahora caigo' después de más de diez años en antena junto a Arturo Valls.