Juanma López Iturriaga se indigna con José Yélamo por lo que le dice en directo: "¿Esto lo haces normalmente?"

Este fin de semana, José Yélamo volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'La Sexta Noche'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y en el aumento de contagios por coronavirus, el presentador dio paso a la entrevista de la noche.

Después de analizar las últimas noticias con los colaboradores presentes en el plató, Juanma López Iturriaga y Mikel López Iturriaga ocuparon los asientos para ser entrevistados por Yélamo. Durante la conversación, tocaron distintos temas. Hablaron tanto de aspectos de su vida personal hasta de la actualidad y de su trayectoria profesional. Sin embargo, antes de empezar, recibieron algunas bromas por parte del comunicador.

"Encantado de conoceros en persona porque a ver, yo soy muchísimo más joven que vosotros", comenzaba diciendo el conductor del espacio de laSexta para darles la bienvenida, un comentario que hizo saltar a Juanma. "Bien empezamos ¿Esto lo haces normalmente en las entrevistas? ¿Faltar al entrevistado?", le replicaba el invitado.

"Sí, siempre. Es una manera de romper el hielo", señalaba el presentador. "Joder, qué tío, qué forma de entrar", se quejaba el entrevistado. "Digo esto con un sentido", se justificaba Yélamo, entre risas. "Yo me he criado viéndote a ti en televisión, como deportista y como comunicador. Pero, claro, ahora el famoso es el otro. Es Mikel", apuntaba el periodista. "Ha habido renovación en la familia", bromeaba Mikel.

"No sé como lo llevarás... Fatal, imagino", decía el presentador muy irónico, dirigiéndose a Juanma. "¿Cómo lo voy a llevar? Hay una posición pública que es mal. Pero hay que ser un poco retorcido para no alegrarte de los éxitos de un hermano. Si alguien no se alegra, que se lo haga mirar", declaraba, dejando claro que estaba muy contento por su hermano.

Antes de finalizar la entrevista, Juanma recuperó la broma de la edad y no dudó en lanzar una advertencia a Yélamo. "Ya que ha quedado claro que Yélamo es mucho más joven que vosotros, aprovechó para decir que algún día también le haremos una hemeroteca", decía Verónica Sanz, haciendo referencia a que también recopilarán los momentos más destacados de la carrera de su compañero. "Te lo aviso. Un día te vas a levantar y vas a tener 70 años, pero dentro de poco, así que no vayas de chulito", le decía Juanma al presentador.

Por otro lado, los hermanos dejaron muy clara su opinión sobre la gestión de la pandemia y la vacunación contra el coronavirus. En primer lugar, opinó sobre los jugadores en la NBA que no quieren vacunarse: "En la NBA, como en cualquier grupo de personas, hay porcentajes. Y siempre hay un porcentaje de gente ignorante, crédula hacia cosas que son inexplicables como lo de los microchips y los negros, que se te rompe la cabeza simplemente intentando comprenderlo". "Hay mucha ignorancia, mucha desconfianza hacia la ciencia motivada por una mala educación científica", le apoyaba Mikel.