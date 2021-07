Todo sobre José Yélamo: su romance con un rostro conocido de laSexta y el vínculo personal con Roberto Leal

José Yélamo es un conocido colaborador, reportero y presentador de televisión. Nacido en Cádiz en 1984, el comunicador cuenta con una larga trayectoria en los medios de comunicación. Hijo de Antonio Yélamo, conocido periodista andaluz, desde muy joven tuvo claro que quería ser periodista: "Siempre me gustó saber el porqué de las cosas. De pequeño era el típico niño pesado que no paraba de hablar y preguntar qué era aquello o lo otro", contaba para RTVE.

"Ya en primero de carrera y tras algunas colaboraciones en radios, descubrí cómo se producen las noticias durante los meses que pasé en Diario de Cádiz. Preguntar a la gente por sus problemas y luego llegar a la redacción y tratar de explicárselo al resto del mundo en una página en blanco. Suena bien, ¿Verdad?", agregaba, haciendo referencia a su primer contacto con los medios.

Poco después, tuvo su primer contacto con la pequeña pantalla al convertirse en becario de Informativos Telecinco en Granada. "Allí conocí la otra mitad de Andalucía, la oriental, pero sobre todo descubrí una manera de contar las cosas hasta entonces desconocida para mí: estar en el sitio en donde ocurren las cosas, aquí no vale con una simple llamada de teléfono", contaba sobre esta experiencia.

Posteriormente, presentó eSports Generation en Gol TV y fue redactor en El Correo de Andalucía para la sección local, donde tuvo "la oportunidad de adentrarse en realidades sociales de la ciudad y de conocer a grandes profesionales". Fue entonces cuando logró dar el gran salto televisivo y se convirtió en reportero para 'España Directo' (TVE): "Me pasé 8 meses en Málaga buscando historias para el equipo. Allí aprendí muchas cosas: reaccionar con rapidez, encontrar buenas historias día tras día y a trabajar en equipo".





"Luego pasé por Madrid, también con el programa, pero notaba que me faltaba algo: no era yo quién contaba las cosas", contaba el propio periodista, dejando claro que este fue el motivo por el que decidió volver a Telecinco: "Pasé 6 meses en la delegación de Algeciras, cubriendo toda la información del Estrecho de Gibraltar, Costa del Sol y Ceuta".

A pesar de ello, se ha convertido en un rostro de Atresmedia, concretamente de laSexta. Ha formado parte del equipo de 'Más vale tarde' durante casi diez años. Sin embargo, ha decidido abandonar el espacio junto a Mamen Mendizábal y se enfrenta al gran proyecto de su carrera. Iñaki López será el encargado de sustituir a Mendizábal junto a Cristina Pardo, por lo que Yélamo cogerá el relevo de 'La Sexta Noche' y será el encargado de conducir el formato cada noche del sábado.

A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no se deja ver más de lo muestra en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre el comunicador que resulta desconocida para sus seguidores.









Encontró el amor en el plató de televisión

Yélamo pasa tanto tiempo en los platós de televisión que encontró el amor tras las cámaras. El presentador está casado con la periodista de laSexta y colaboradora de 'Aruseros', Paula del Fraile. La periodista comenzó a trabajar en Punto Radio y, posteriormente, como redactora en Noticias Cuatro, Informativos Telecinco y La Sexta Noticias. En 2013 logró ponerse frente a la cámara en 'La Sexta Noche' como copresentadora, sustituyendo a Andrea Ropero y también ha sido reportera en 'Liarla Pardo'.

La pareja se dio el 'sí quiero' en Pazo da Merced, en Coruña, tierra natal de Paula. En la ceremonia, Yélamo protagonizó un momento muy especial cuando le cantó a su mujer 'La quiero a morir' de Manzanita, lo que provocó las lágrimas de Del Fraile y gran parte de los invitados.

El matrimonio se encuentra muy feliz y ya han formado una familia. A finales de enero de 2021, el presentador anunció en 'Más vale tarde' que habían sido padres de su primera hija, la pequeña Claudia. "Totalmente confirmado que Más Vale Tarde tiene nueva espectadora. Ahora está dormida, pero en cuanto empiece el programa seguro que se despierta. Mamen, Hilario, no os enfadéis, os quiero mucho, pero la prefiero a ella", anunciaba Yélamo con su hija entre sus brazos.

"Tengo exclusiva mundial para despedirme... ¡Tengo nombre ya! Hemos llegado a un consenso, se va a llamar Claudia, Claudia Yélamo del Fraile... Me voy con esa exclusiva maravillosa", comunicó Del Fraile en 'Aruseros' antes de cogerse la baja por maternidad. En el programa presentado por Alfonso Arús recibieron la noticia muy felices y, cuando la pequeña nació, se lo comunicaron a todos sus fieles espectadores: "Ya está entre nosotros Claudia Yélamo del Fraile... Sí que es una mini Paula. Veremos hacia donde tiran más los genes, si hacia el norte o hacia el sur".

Actualmente, ambos se encuentran en un gran momento profesional. Logran compaginar sus trabajos con el cuidado de su pequeña y continúan en laSexta: Del Fraile en 'Aruseros' y Yélamo en 'La Sexta Noche', una noticia que alegró mucho a su mujer.“A partir de septiembre me toca ir de Rodríguez a las bodas”, bromeaba ella en Twitter al enterarse de que su marido comenzaría a trabajar los sábados por la noche. “Muy orgullosa de este peaso de pariento que tengo al lado”, añadía.





Roberto Leal ofició su boda

A lo largo de su carrera, José Yélamo ha podido estrechar lazos con muchos compañeros de profesión. No obstante, mantiene una gran amistad con un conocido presentador con el ha compartido cadena en varias ocasiones. El presentador de 'La Sexta Noche' es un gran amigo de Roberto Leal. Ambos se conocieron cuando trabajaban en 'España Directo' y, tras su salida, sus caminos profesionales se separaron pero nunca dejaron de mantener el contacto.

Son tan amigos que el presentador de Antena 3 fue el encargado de oficiar la boda de Yélamo. "La vida nos unió a los tres hace 12 años. Anoche fuimos nosotros los que unimos en vida a nuestros José Yélamo y Paula del Fraile. Maestros de ceremonias de dos amigos de esos que se llevan en un rinconcito muy especial de nuestros corazones. Todo salió bien. Nada podía salir mal. ¡Vivan los novios!", comentaba entonces Leal en sus redes sociales.

Ya han pasado muchos años desde que trabajaron juntos en TVE, sin embargo, ahora, ambos pertenecen a Atresmedia, Leal al frente de 'Paspalabra' y Yélamo como sustituto de Iñaki López. Asimismo, ambos tienen muchas cosas en común y comparten aficiones como el amor por su trabajo y su Andalucía.





Su encontronazo con Cospedal

Yélamo no suele mojarse en polémicas. No obstante, ha protagonizado momentos muy comentados en su etapa como reportero. Uno de los más llamativos fue su encontronazo con María Dolores de Cospedal. En 2018, Mariano Rajoy se ausentó de la sesión de tarde en el Congreso de los Diputados y se fue a un restaurante para seguir el debate sobre la moción de censura presentada por el PSOE.

Como consecuencia, Yélamo decidió acercarse al restaurante junto a su compañero cámara y, de camino, se se toparon con un "importante despliegue de seguridad", lo que el reportero definió como "un momento lamentable con el equipo de seguridad de presidencia del Gobierno y con los escoltas" de María Dolores de Cospedal.

"Nos han zarandeado a mí y a mi compañero cámara", reconoció el periodista al conectar con el informativo de Cristina Saavedra. Tal y como se ve en las imágenes que emitió laSexta, el reportero intenta acercarse a Cospedal para hacerle algunas preguntas cuando un miembro de seguridad se interpuso en su camino para impedírselo.

A pesar de sus esfuerzos, Yélamo formuló las preguntas que quería, aunque no obtuvo respuesta y tuvo que seguir intentando librarse del escolta de la ministra entonces. "Lo que nos ocurrió al cámara y a mí fue surrealista. Sufrimos hasta placajes de los escoltas", contaba Yélamo.





Su polémica conexión en plena Diada

En 2019, el reportero de 'Más vale tarde' se convirtió en el objetivo de una oleada de críticas. Esto se debió a la llamativa escena que el periodista protagonizó durante la cobertura que realizó sobre la Diada y las manifestaciones convocadas por los CDR en los exteriores del Parlament de Catalunya.

Mientras Mamen Mendizábal informaba de la situación antes de dar paso a su compañero, en la esquina superior derecha de la pantalla Yélamo se encontraba en directo. Antes de que la presentadora le diera paso, los espectadores se percataron del polémico gesto que el reportero hizo con la mano a los manifestantes. Los que ocupaban las calles parecían tranquilos hasta que Yélamo hizo el gesto y, acto seguido, comenzó a hablar a la cámara.

"Bueno Mamen, no te escucho demasiado bien. La verdad es que hasta ahora la situación ha estado tranquila, pero como ves, aprovechan los ratos muertos y esperan a nuestras conexiones en directo para soltar el clásico 'prensa española manipuladora'", narró el comunicador a su compañero, mientras intentaba elevar la voz entre los abucheos.

Ante esto, parte de la audiencia interpretó el gesto de Yélamo como una señal para que los manifestantes comenzaran a gritar cuando comenzase el directo. No obstante, el reportero lo desmintió y utilizó sus redes sociales para ello.

"No hace falta animar a nadie para que te abucheen e insulten en ciertos ambientes del independentismo radical. Si no has trabajado allí, quizás no lo sepas", comenzaba diciendo el periodista. "Cuando llevas 4 horas aguantando insultos personales, lanzamientos de objetos, escupitajos, descalificaciones por tu acento andaluz y empujones mientras trabajas, hay que decir que no todo vale", agregaba. “El gesto que ha sido malinterpretado fue una reacción irónica a quienes estaban al acecho de mi conexión en directo para sabotearla. Fue tan solo la expresión de mi hartazgo”, aseguraba Yélamo.

Este es el "periodismo" de La Sexta y del "reportero" José Yélamo en la Diada de Catalunya avisando a los manifestantes independentistas para que gritaran. pic.twitter.com/0oOiOsyfuf — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 16, 2019

Su 'pillada' en 'España Directo'

Al igual que el periodista se ha hecho viral por protagonizar tensos momentos, también se le recuerda por un divertido momento que provocó como reportero de 'España Directo', un vídeo que sigue rondando en redes sociales a pesar de haber pasado muchos años desde entonces. El comunicador hizo un reportaje en el que explicaba cómo funcionaban los test antidroga.

Tras informar sobre ello, Pilar García Muñiz le dio la idea de probar el test en directo: “José, ¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías a hacerte este test en vivo y en directo?”. Lo más gracioso de este momento, es que el periodista se quedó “pillado” sin saber que responder. No obstante, unos minutos después, aceptó la petición de la presentadora: "Sí, sí, podemos hacer una prueba". Finalmente, el test dio negativo, pero las imágenes le siguen persiguiendo a día de hoy.

El mismo reportero, años atras.



Programa: España Directo

Año: 2009

Pilar García Muñiz y el test antidrogas pic.twitter.com/iPsuNF9ApC — M ?? (@casasola_89) September 16, 2019





A pesar de ello, se recuerda como un divertido momento. Tanto que, en su despedida en 'Más vale tarde', Mamen Mendizábal quiso recordarlo. “Agradezco que lo hayáis puesto una vez que la cadena ya ha anunciado que voy a ser el presentador de 'La Sexta Noche' porque, si lo hubierais hecho antes, todavía tenían tiempo de echarse atrás. Esperemos que no vayan por ahí los tiros”, reaccionó el reportero tras ver el montaje que le había preparado el equipo del programa con sus momentos más divertidos. “Da gracias que no hemos puesto aquello de 'España Directo' que te persigue. Hemos eliminado tu peor pasado”, recordó la presentadora entre risas. “Bueno, ese día aprendí que no se puede ir directo del after a trabajar. Hay que tener un punto intermedio", contestó él con una sonrisa.

La respuesta de José Yélamo a Mamen Mendizábal al recordar el mítico momento de ESPAÑA DIRECTO : "No se puede ir del after directo a trabajar" pic.twitter.com/TCKV7qnNSz — TVMASPI (@sebas_maspons) June 16, 2021





Su faceta como cantante

Además de ser un conocido presentador, Yálamo también es cantante. El periodista ya ha mostrado públicamente esta faceta y no solo en su boda. Ha aparecido varias veces cantando en programas de laSexta. Cuando fue de colaborador de 'El Chiringuito' dedicó una chirigota a Cristiano Ronaldo, al igual que versionó el tema Los Tontos de C. Tangana y Kiko Veneno para despedir a su querida compañera de 'Más vale tarde', Mamen Mendizábal.

Sin embargo, la primera vez que enseñó sus aptitudes fue en la televisión australiana en 2012, aunque anteriormente ya había cantado con guitarra en mano en bodas y comuniones de amigos y familiares. “Yo siempre he cantado, me ha gustado mucho cantar, muy mal, aunque siempre me ha gustado en ferias, bautizos, comuniones… Y es una afición que siempre he tenido. En el 2011 acaba España Directo y nos embarcamos en un proyecto unos cuantos que se llamó Verano Directo, precisamente en La Sexta, que duró escasamente 3-4 meses, toda una pena porque era un buen programa”, contaba en una entrevista para 'elrinconTV'.

“Así, aquello no salió muy bien, tenía 27 años y no tenía ataduras personales, por lo que vi que era el momento de hacer algo que quería hacer desde hacía muchísimo tiempo que era aprender bien inglés, viajar solo y conocer otra parte del mundo. Entonces, se me cruzaron los cables, les di un disgusto a mis padres y con el finiquito me compré un billete de avión a Nueva Zelanda”, recordaba, haciendo referencia a la primera vez que le presentaron como cantante en la televisión.

“La intención era viajar, conocer aquello, etc. Eso es lo que hice hasta que se me acabó el dinero, me entraron los agobios y a los 3-4 meses yo no tenía visado de trabajo y empecé a dar vueltas por el país buscando lo que saliera. Estuve haciendo la vendimia, recogiendo kiwis, cuidando niños, paseando perros, hacia de todo. Entonces conocí a un músico de Sevilla que tocaba la guitarra y nos hicimos muy amigos, empezando él a tocar y yo a cantar y aquello parecía que gustaba. Tocábamos en fiestas, después en restaurantes, luego nos llamaron para la radio pública de Nueva Zelanda y al final acabamos en un programa a nivel nacional del país, en Las mañanas de La 1 de allí, donde estuvimos cantando y haciendo un salmorejo en la sección de cocina”, contaba.

“Fue una experiencia de un año y dos meses en total, también estuve en Samoa (Polinesia) un par de meses, que me sirvieron para aprender inglés, aunque se te queda en un lugar muy secundario, me sirvió sobre todo para crecer como persona, para madurar y para conocer otras maneras de pensar”, zanjaba en el mencionado medio.





Otras aficiones

Aunque siempre ha dejado claro que siente una gran admiración por su trabajo y la música, también comparte otra afición con su mujer. A la pareja que le encanta el buceo y pasar las vacaciones en playas escondidas y paradisíacas, como las de México o Filipinas. Además de por el paisaje, siempre se decantan por este tipo de lugares para bucear juntos y disfrutar de la naturaleza debajo del agua. Asimismo, les encanta viajar fuera de España y han hecho grandes viajes como el de las islas Maldivas, Japón o Marruecos.