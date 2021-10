Juanjo Cardenal revela el detalle que TVE no quiso tener con él y si aún ve Saber y Ganar: “No es lo mismo”

El que fuera la voz del 'sabio' del concurso 'Saber y Ganar' durante sus más de dos décadas de emisión en Televisión Española, Juanjo Cardenal, dejó su silla hace sólo unas semanas para dar paso a Elisenda Roca, encargada de sustituirle. Ahora, y cuando ya han pasado varios días del relevo, la voz de fondo del programa de TVE se ha sincerado sobre el detalle que la cadena pública se negó a tener con él durante sus últimos programas, así como responde a la pregunta que muchos fans se estarán haciendo ahora mismo: ¿todavía ve a sus compañeros cada tarde?

Cardenal ha hablado en una entrevista para el diario Lanza Digital de Castilla-La Mancha, donde ha hablado de la longevidad del programa, cuya primera emisión fue en 1997: “Sergi Schaaff ha sabido llevar la nave tan lejos como está hoy. ¿No será que supo elegir una buena tripulación?”, bromeaba. Eso sí, ya el pasado mes de julio, en otra entrevista, comentaba que su jubilación no era el escenario que quizás más esperaba.

La voz de 'Saber y Ganar' aseguraba que abandona el espacio "con el espíritu tranquilo", así como con la "satisfacción" de haber cumplido con su misión. No obstante, y partiendo de la premisa de que Juanjo abandona el programa presentado por Jordi Hurtado para jubilarse, lo cierto es que él mismo ha revelado que lo ha hecho "por imperativo legal". "Cuando las cosas son así, hay que aceptarlas", ha añadido.









El detalle que TVE no tuvo con Cardenal



Ahora, el eterno 'sabio' del concurso de Televisión Española asegura que “en diciembre sabía que me quedaban seis meses “de vida”. Pero no fue hasta la etapa de verano que Cardenal recibió una fecha final. “En junio me avisaron de que el día 22 se acababa el carbón y que el 23 ya no podría grabar el programa. Te vas haciendo cargo de eso”.

Pero, asegura la voz de 'Saber y Ganar' que hizo una petición expresa a la dirección: que le dejasen estar unos meses más hasta las bodas de plata del programa. “Pedí que me dejaran hasta febrero de 2022 que el programa celebra el 25 aniversario, pero me dijeron que no… ¡Pues ya está!”, contesta tajante.

¡Nuestro querido @JuanjoCardenalL se jubilaba hace una semanas!



¿Sigue Juanjo Cardenal viendo 'Saber y Ganar'?



La respuesta es clara: “Por supuesto”. Y es que el colaborador mantiene que no “podría desligarme de él”. “Sí, se me hace raro porque no es lo mismo. Fíjese que Dalí decía que Velázquez era el artista que había creado el mejor ambiente de la historia de la pintura. Un programa también tiene un ambiente, tiene un aire y se respira algo especial”, comenta en la entrevista.

Eso sí, aclara que es una sensación suya y nada relacionado con el equipo que se queda detrás del concurso. “Ahora seguro que se respira lo mismo, pero para mí ya no es igual. Los sonidos, los movimientos, la interrelación silenciosa o con un metalenguaje entre nosotros, el equipo, eso ya no lo vivo”.