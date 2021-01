Juanjo Ballesta desvela en qué se gastó el dinero que ganó en ‘Masterchef Celebrity’: "El bolsillo roto"

Este fin de semana, la parrilla de Telecinco sufrió un cambio como consecuencia de la borrasca Filomena. En vez de emitirse el sábado, el ‘Deluxe’ se trasladó al domingo de manera ocasional. El fuerte temporal que ha llegado a la Comunidad de Madrid dificultó el transporte, por lo que algunos miembros del equipo no pudieron llegar al plató y Mediaset lo solucionó poniendo en su lugar un especial de ‘Viva la vida’.

A pesar de ello, el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez se emitió, aunque con un día de retraso, y contó con Juan José Ballesta como invitado. El actor se sometió a una entrevista y conversó con los colaboradores que pudieron trasladarse a las instalaciones de Telecinco a pesar de la nieve.

En primer lugar, el concursante de ‘Masterchef Celebrity’ confesó donde tiene colocado el Goya a ‘Mejor actor revelación’, el que ganó en el año 2000 al ponerse en la piel de El Bola, film que le lanzó a la fama cuando tan solo tenía 12 años. Su respuesta llamó mucho la atención de los colaboradores, dado que nadie se lo esperaba: "Lo tengo puesto en la taza del váter, tal cual".

Asimismo, aunque se encontraba en el plató de Telecinco, dejó muy claro que no quería participar en un reality de la cadena y rechazó una posible oferta para ‘Supervivientes’, lo que le planteó Rafa Mora. "No me veo ahí", respondió Ballesta muy seguro.

Acto seguido, los colaboradores del espacio se interesaron por cómo vivió el actor su paso por ‘Masterchef Celebrity’. Aunque no llegó a ser finalista, el actor se convirtió en un participante muy querido por la audiencia y sus compañeros, por lo que su expulsión estuvo acompañada de muchas lágrimas.

Su polémico paso por 'Masterchef'

A raíz de esto, Ballesta aprovechó para desmentir algunos rumores y aclaró que, a pesar de tener mejores y peores momentos durante su carrera profesional, nunca ha tenido que hacer frente a problemas económicos, por lo que el talent culinario no fue “la solución a sus problemas económicos”, como se dijo en su momento.

De hecho, el intérprete aseguró que nunca se había visto en la cuerda floja y que suele despilfarrar el dinero, incluso dijo tener “el bolsillo roto”, por lo que “se le van cayendo los euros”. No obstante, confesó que el dinero que cobró por participar en ‘Masterchef’ se lo dio a su familia: "Con el primer pago que cobré de ‘Masterchef’ le ingresé a mi sobrina, a mis primas, a mi hermana... La familia es la familia y siempre hay que tener un detalle con ella".

Antes de despedirse, el actor contó que su trayectoria como actor continúa y que tiene futuros proyectos entre manos, aunque se siente muy emocionado por uno en concreto: "Tengo una peli con Juanjito. Él hace media peli y yo la otra media", confesó, mostrándose muy ilusionado por actuar junto a su hijo.

Según reveló, la película está basada "en un personaje muy importante de este país". Sin embargo, no quiso hablar más de ello para no desvelar nada que no debiese.