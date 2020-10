Juan José Ballesta habla sin pelos en la lengua de su bache económico: "Me quedé sin trabajo"

Juan José Ballesta se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la última edición de "MasterChef Celebrity". El joven intérprete sigue en el concurso y es uno de los grandes favoritos para el triunfo. En redes sociales, su desparpajo ha cautivado a muchos de los usuarios.

Además de buen 'cocinitas', Juan José Ballesta es un apasionado de su familia. Su mujer, Verónica Rebollo, y su hijo Juanjito son los pilares de su vida y siempre le acompañan allí donde va. Sus compañeros de concurso también se han convertido en estas últimas semanas en miembros de una familia con los que pelea entre los fogones con el objetivo del triunfo. “Lo que más me ha gustado ha sido conocer a mis compañeros, aparte de todo lo que he aprendido. Es tan especial y lo pasas tan bien… También con tantos nervios y tanta presión que dices: ‘madre mía, voy a explotar hoy’. Pero es muy satisfactorio. Es un antes y un después”, ha asegurado el actor en una entrevista en "El País".

Juanjo Ballesta habla sin tapujos de su bache económico

Además de devolverlo al foco mediático, "Masterchef Celebrity" le ha servido a Juan José Ballesta para sanar sus cuentas. La pandemia nos ha afectado de lleno a todos, sobre todo económicamente, y Juanjo Ballesta no ha tenido problema en reconocerlo en la citada entrevista. Haciendo gala siempre de su optimismo y su espíritu luchador, ha comentado que durante el confinamiento tanto él como su mujer estuvieron sin trabajar, ya que se dedican al campo en una granja que tiene en El Viso de San Juan (Toledo). Una situación que casi le lleva a tirar de sus ahorros pero que ha podido solucionar gracias a su paso por el programa de cocina. “Si no llega a ser por ‘MasterChef’, ya me hubiera gastado los ahorros”, ha afirmado en esta misma entrevista.

Pero lo importante, además del terreno económico, es que la gente le está conociendo como realmente es, una persona cercana y amigo de sus amigos que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. “La gente va a conocerme como soy, transparente, sin filtros, campechano, campero y familiar”, ha comentado. Durante las primeras entregas del programa ha protagonizado momentos de lo más divertidos en los que se ha mostrado tal cual es, sin importarle el qué dirán, como cuando se escapaba al baño de las pruebas de exteriores porque no se aguantaba más, algo que ha llegado a perdonar hasta el juez más estricto, Jordi Cruz, porque nadie se resiste al bonachón de Juanjo.

SU HIJO, EL MAYOR REGALO DE SU VIDA

Juanjo Ballesta está muy unido a su familia y su hijo apunta maneras para seguir sus pasos. Él mismo ha confesado que tiene un proyecto en mente en el que aparecerán ambos. “Tienen previsto participar en un proyecto sobre “un personaje muy importante del deporte en este país”, informan desde el citado medio. Y, además, el propio actor tiene unas bonitas palabras hacia su pequeño, que tiene ya 13 años, la misma edad que cuando él ganó su Premio Goya a actor revelación por su mítico papel de El Bola. “Es un peliculero. Tú no sabes las películas que viene contando del instituto”, ha dicho entre risas.

¡Mucha suerte a Juan José Ballesta! ¿Le veremos ganando "MasterChef Celebrity"?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El concursante de 'MasterChef Celebrity' al que Pepe Rodríguez echaría: "Es muy pesado"