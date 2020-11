Juan Ramón Rallo destapa el verdadero objetivo de Sánchez e Iglesias con los nuevos Presupuestos

El economista Juan Ramón Rallo ha sido una de las personas que ha estado presente este sábado en 'La sexta noche' para comentar los últimos movimientos económicos que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en materia económica. Esta semana se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado, clave para poder hacer frente a la crisis económica que viene a raíz de la pandemia.

Es en este punto cuando el economista Juan Ramón Rallo se ha enzarzado en un debate sobre política económica en el plató de Iñaki López. Ambos han intentado posicionarse sobre si las medidas que recoge el proyecto de Presupuestos aprobado el martes en consejo de ministros extraordinario es bueno para el país o no. Entre las medidas más destacadas, se encuentra una subida de salario para todos los funcionarios del Estado.

Los principales rasgos de los Presupuestos

En concreto suben un 0.9%, el mismo porcentaje de incremento que experimentarán los jubilados. También los políticos, ya que esta subida que está recogida en el anteproyecto también recoge una subida de todos los cargos del Gobierno, incluido presidente y vicepresidente.

Otras de las medidas más destacadas en la ley aprobada por PSOE y Unidas Podemos y que debe ser consensuada con los demás grupos políticos para que vea luz verde, puede ser la subida de la partida del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), así como una subida en la partida en la Casa del Rey, Defensa, Sanidad y Educación.

Sin embargo, existe un punto que ha provocado el enfado del economista Juan Ramón Rallo y que ha debatido con el también economista Gonzalo Bernardos en pleno directo. Ambos comparten profesión pero ven las realidades de forma muy diferente a la actual.

Rallo destapa el plan del Gobierno con los Presupuestos

Según han intentado explicar las dos formaciones que componen el Gobierno, con estos presupuestos se van a subir los impuestos a los ricos, una medida que ha sido muy criticada por la oposición y por otros organismos internacionales. Según Rallo, con esta medida lo que consiguen PSOE y Unidas Podemos es aplicar su programa a medio largo plazo.

"Me parece lamentable que se suban impuestos ahora mismo con lo que y me parece vergonzoso que esto es una subida de los ricos. Es una subida simbólica a los ricos para empezar el que programa que va a ser sin duda a medio, saquear a las clases medias, porque no va a ver otra manera de recortar los gastos de pagar toda la deuda que se está generando ahora", ha advertido.

