Juan y Medio no oculta su enfado con el Gobierno de Sánchez tras su última reflexión sobre la Ley Celaá

El presentador de Canal Sur, Juan y Medio, ha vuelto a utilizar las cámaras para mandar un mensaje directo al Gobierno de Pedro Sánchez, después de que el pasado jueves se aprobara en el Congreso de los Diputados la polémica Ley Celaá, cuyos puntos han generado mucha controversia entre el Gobierno y los partidos de la oposición y también en las calles, donde se han convocado diversas manifestaciones.

El recado de Juan y Medio al Gobierno de Sánchez

En este sentido, Juan y Medio, en pleno programa y en riguroso directo, el presentador ha utilizado la canción de Emilio Aragón, 'Me huelen los pies', para hacer un divertido juego de palabras con el que acto después mandar un guiño al castellano.

"Es para que vean ustedes qué rico es el castellano. ¡Uy! He dicho castellano, ¿ahora qué hay que decir? Espérate, desde ayer, ¿qué es esto? ¡Ah, una lengua que va en un vehículo! O tampoco, la han bajado del coche. No lo sé". Esta ha sido la reflexión del reconocido presentador, en un mensaje directo al gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y especialmente a la ministra de Educación, Isabel Celaá.

No es la primera vez que Juan y Medio utiliza su programa de Televisión para mandar un recado al Gobierno. Hace unos días, a raíz de las informaciones sobre el posible Ministerio de la Verdad que prepara el Gobierno, el presentador quiso hacer un chiste sobre lo que era verdad o mentira en su programa, con un guiño a las intenciones de Pedro Sánchez.

Las críticas públicas a la Ley Celaá

En los últimos días, muchos rostros conocidos de nuestra sociedad se han mostrado críticos a través de diversas entrevistas o en las rede sociales contra la Ley Celaá. Entre los mensajes que más viralidad han conseguido está el del también presentador de televisión y artista, Bertín Osborne, que hacía público un vídeo en el que mostraba su absoluto rechazo a las medidas aprobadas por el Gobierno, entre las que se contempla la eliminación de los centros de educación especial para que este tipo de modalidad educativa sea dada en los colegios ordinarios.

"Esto es una cosa absolutamente impensable. No sé quién habrá sido el iluminado, ni a quién se le habrá ocurrido hacer este cambio porque supuestamente los que somos beneficiados, ya si les digo con toda la seguridad que somos los más perjudicados. En un colegio ordinario no van a poder ayudarles ni mejorar su calidad de vida, sino todo lo contrario. Lo ha hecho alguien que no tiene ni idea de la problemática. Uno no puede luchar contra la realidad, la realidad es muy terca. Nuestros hijos son como son. Hay un gran porcentaje de niños como el mío", explicaba en el vídeo el presentador de Telecinco.

El proyecto del Ejecutivo se ha aprobado esta semana con 177 votos a favor y 148 en contra y multitud manifestaciones y críticas en la calle. El Partido Popular, principal partido de la oposición en España, ya ha anunciado que su derogación será una de las primeras medidas que aplique cuando lleguen de nuevo al poder del Palacio de la Moncloa.

