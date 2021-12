Juan del Val se queda de piedra al enterarse de cuál es el mote por el que le conocen sus vecinos

Este jueves, Juan del Val acudió al plató de 'El programa de Ana Rosa' para presentar su libro 'Delparaíso', con el que no deja de cosechar grandes éxitos. Tras hacer un repaso de la actualidad junto a Ana Terradillos y Patricia Pardo, la presentadora dio paso a Joaquín Prat para dar comienzo al 'Club Social'. Fue entonces cuando recibieron el conocido escritos como invitado del programa de Telecinco.

El nombre de la obra de Del Val es el mismo que el de la urbanización donde transcurre la novela y esto ha dado pie a hablar de las vecindades en las que puede ocurrir de todo. Curiosamente, la colaboradora Cristina Tárrega, quien se encontraba presente, es una de sus vecinas y vive cerca de su casa. Como consecuencia, ha desvelado el mote con el que se refieren a él el resto de vecinos, algo que no se esperaba para nada y que le ha dejado en shock.

"Es una novela de apariencias y donde el lector puede mirar por una mirilla un sitio que en principio es inaccesible. Es una novela coral, en la que hay parejas, solteros, matrimonios en crisis... ", comenzaba contando el autor sobre su libro, que ha ido a presentar al plató. Una trama que engancha desde principio a fin y que no deja a nadie indiferente. Y, precisamente, una de las preguntas de Tárrega ha sido si se había inspirado en su propia urbanización para escribirla, a lo que ha respondido que "sería exportable a cualquier ciudad grande del mundo", y es que cualquiera se puede sentir identificado al haber varias historias en una.

"Mi vida está en los personajes de la novela, en los que me caen mejor y peor, a los que me gustaría parecerme y a los que no. Esa es una de las claves del éxito de la novela, la identificación de los personajes", aclaraba el colaborador de 'El Hormiguero'. Fue en ese momento el que Tárrega interrumpía al escritor para revelar el mote con el que sus vecinos se refieren a él.









"¿Tú sabes que en el barrio te llamamos...?"

"¿Tú sabes que en el barrio te llamamos el búho?", le preguntaba la tertuliana. No obstante, Del Val parecía no estar al tanto de eso, dado que parecía quedarse completamente descolocado ante su confesión. "No tenía noticias. A mí siempre me ha encantado mirar, mucho más allá de lo que se ve", se justificaba el escritor al conocer cómo le llaman sus vecinos.

Este mote se suma a su larga lista que incluye "el marido de Nuria Roca", "Juan del Mal" o "el polémico Juan del Val", tal y como le conocen en ‘El Hormiguero’, donde trabaja como guionista y como colaborador. Y es que si hay algo que no provoca es indiferencia porque para bien o para mal, cada vez que aparece en televisión se habla de él y eso es algo que le da pie a seguir haciendo de las suyas cada día, sin importarle el qué dirán.

Antes de finalizar la entrevista, el escritor aprovechó para mandar un mensaje a Ana Rosa Quintana. Desde que, el pasado 2 de noviembre, la presentadora anunciaba su baja tras ser diagnosticada con cáncer de mama, Joaquín Prat le dedica cada despedida. Antes de dar por finalizado el programa, el presentador suele mandar un beso a su compañera, lo que también han empezado a hacer los colaboradores. No obstante, esta vez, lo hizo Del Val: "Me consta que estás muy bien y nos tenemos que tomar un vino pendiente de todos los que tenemos pendientes".