Juan del Val pone en apuros a Nuria Roca con su secreto más personal: "No hace falta que lo cuentes"

Al comienzo de esta temporada televisiva, Nuria Roca se puso al frente de un nuevo reto profesional en La Sexta, el programa de nombre 'La Roca' que ocupa las tardes de los domingos en la cadena de Atresmedia. El programa cuenta con varias entrevistas, trata temas de actualidad y tiene un amplio equipo de colaboradores entre los que se encuentra el marido de la presentadora, Juan del Val.No es el primer proyecto televisivo que comparten juntos, ya que en 'El Hormiguero' ambos forman parte de la mesa de actualidad.

Es habitual verles hacer confesiones públicas sobre su vida privada y tener pequeños piques en el plató, pero todos cargados de buen humor y risas. En las últimas semanas, la presentadora se contagió de covid y no pudo acudir a presentar su programa semanal. En su lugar, su marido, que consiguió evitar el virus, tomó las riendas de 'La Roca', aunque con Nuria muy presente de manera virtual. Fue un programa que quedará para el recuerdo de ambos, y que quién sabe si abrirá las puertas a Juan a futuros proyectos. Igual que ocurriera la pasada temporada, cuando Nuria tuvo que ponerse al frente de 'El Hormiguero' por el positivo de Pablo Motos.





Juan del Val saca a la luz un secreto personal de Nuria Roca

Este domingo ya se respiraba un ambiente de normalidad en 'La Roca' y uno de los temas que han tratado como debate entre los colaboradores de la mesa ha sido dónde es mejor dormir la siesta, en el sofá o en la cama. Antes de empezar a dar los distintos puntos de vista, Juan del Val ha sacado a la luz cómo duerme su mujer, Nuria Roca, la siesta, dejando a los presentes realmente sorprendidos. "Yo creo que España lo debe saber", decía el colaborador, ante lo que Nuria respondía: "Tampoco hace falta que lo cuentes".

?? Hoy en el #Sextómetro os queremos preguntar por las siestas



?? ¿Prefieres dormir en el sofá o en la cama? #LaRoca16https://t.co/OQfThQLqCR — La Roca (@LaRocaLaSexta) February 6, 2022





Pero del Val no ha hecho caso a su mujer y ha comenzado a narrarlo, con todo lujo de detalles. "Nuria duerme la siesta como si estuviera muerta, y lo estoy diciendo de verdad. Duerme en la cama, pero no se mete dentro de ella, como haría cualquier persona normal, sino que ella se tumba con muchos cojines detrás, y no está ni tumbada ni sentada", ha empezado contando. A continuación, ha añadido que cruza las manos, haciendo el gesto en el plató.

"Eso tiene una explicación, es porque me da calorcito", ha comentado Nuria entre risas. Para terminar, Juan ha contado que la presentadora no cierra los ojos del todo al dormir, sino que los deja algo abiertos, lo que ha provocado las risas y los murmullos entre los colaboradores presentes en el plató. Por su parte, Nuria se ha tomado con humor la confesión de su marido, aunque ha añadido: "Lo estás pintando como un cuadro".