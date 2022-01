Nuria Roca reconoce el error que cometió cuando tuvo los primeros síntomas por ómicron: "Mucho más grave"

Estos últimos meses, los contagios por coronavirus se han disparado a raíz de la llegada de la variante ómicron. Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 133.553 nuevos casos de COVID-19, 52.034 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 157.941 positivos, lo que evidencia la tendencia a la baja en la evolución de la pandemia.

Este elevado número de positivos por el virus también se ha notado en la pequeña pantalla, dado que muchos presentadores y colaboradores han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo estos últimos días tras haberse contagiado como Risto Mejide, Dani Mateo, Rosa Benito o Nuria Roca.

El pasado miércoles 19 de enero, Nuria Roca anunció desde su cuenta oficial de Instagram que había dado positivo en coronavirus. Por este motivo, la colaboradora participó en la tertulia de ‘El Hormiguero’ por videollamada y tuvo que ausentarse al frente de ‘La Roca’, donde fue sustituida por Juan del Val.

“Pues por aquí me voy a quedar un rato… Realidad que hay que afrontar… Compromisos que hay que suspender… Proyectos que hay que retrasar… Trastornos que ocasionas a taaaanta gente…”, comenzaba escribiendo Roca desde sus redes sociales. “Lo primero, la salud, protección máxima y aislada para no perjudicar… Yo me encuentro bien así que aprovecharé para arreglar cajones y poner cosas en orden…”, aseguraba.





Sin embargo, al vuelta de Roca a la pantalla ha sido rápida. Tras pasar los días del confinamiento, la presentadora ha dado negativo en la PCR, por lo que ya ha podido retomar su día a día. Por ello, marcó su vuelta con su intervención en la mesa de actualidad del programa de Antena 3. Nada más comenzar, quiso explicar a Pablo Motos una de sus peores experiencias por haber estado aislada tras su positivo.

"Este ha sido el primer error"

"Al principio, si no tienes síntomas porque lo pasas mal, piensas que está bien parar un par de días en casa, pero cuando es por obligación...Yo me he empezado a enfadar conmigo misma, con el mundo, me sentaba en una silla y no hacía nada", confesaba la presentadora. "Pensé: fenomenal, voy a arreglar cajones, ordenar la ropa... No he hecho nada, he desordenado. Estaba enfada", reconocía.

Asimismo, utilizó sus redes sociales para anunciar su vuelta y contar cómo había sido su experiencia tras dar positivo por ómicron, incluso ha reconocido los errores que ha cometido a la hora de enfrentarse a ello. “Estoy contenta y feliz porque soy negativa. Quería aprovechar para contaros algo interesante, que creo que hay que tener en cuenta. El otro día yo me encontraba regular, tenía tos, congestión… Y, lo primero que se me pasó por la cabeza fue ir a tomarme un paracetamol de los que tengo en casa, sin valorar los síntomas. Este ha sido el primer error. Luego, incluso, llegue a pensar en tomarme un antibiótico. Este hubiera sido un error mucho más grave porque el antibiótico es para la infección y no para un virus y lo que yo tenía era covid”, comenzaba contando, dejando claro su fallo de actuar sin pesar que podría tener covid.

“Esto me sirve para incidir en la necesidad de que hay que acudir siempre a los especialistas, consultar a los médicos y tomarnos única y exclusivamente lo que necesitemos. Si me tomo un antigripal lo que hago es aliviar los síntomas. Si me tomo otra cosa, como paracetamol, lo que gago es quitarme el dolor de cabeza y bajar la fiebre. Es necesario acudir a los médicos y tomarnos solo lo que necesitemos”, contaba Roca para que el resto de las personas no caiga en sus mismos errores.