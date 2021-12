José Yélamo, obligado a frenar al doctor César Carballo por su discurso contra el Gobierno: "Pregunto"

Este fin de semana, José Yélamo volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'La Sexta Noche'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja, dedicaron gran parte del espacio al aumento de contagios por coronavirus y a cómo se llevará a cabo la vacunación en los niños y las terceras dosis. Como es habitual, tras hacer contar lo sucedido, el presentador dio paso a los colaboradores para analizarlo.

Una noche más, el doctor César Carballo formó parte de los colaboradores del programa. Asimismo, el sanitario se mostró muy crítico con el Gobierno por su gestión frente a la pandemia, cuya expansión ha vuelto a expandirse las semanas antes de las festividades navideñas. Esta vez, el doctor cargó concretamente contra Carolina Darias, aprovechando que la ministra de Sanidad fue entrevistada en el mencionado programa de laSexta.

"Si hay restricciones, además de esas restricciones, debería haber dimisiones", comenzaba diciendo Carballo tras señalar que "nos espera una Navidad complicada, y es la crónica de una sexta ola que anunciamos aquí y dijimos que era una mala idea confiar en la vacunación".

Posteriormente, Yélamo recibía a la ministra en plató para entrevistarla. Una conversación que no pareció gustar al sanitario, quien no dudó en juzgar sus respuestas cuando devolvieron la palabra a los colaboradores: "¿Hay algún plan ‘B’ además de vacunar y vacunar? Parece que tiene sordera selectiva la ministra… ¿Ha escuchado a la OMS que le ha dicho que con vacunar no es suficiente? Tiene usted que tener otra estrategia, además de hacer las cosas y hacerlas bien".









"Vamos a ayudar al ministerio"

"Con prudencia y vacunación, parece que se soluciona todo. Vamos, nos manda la pelota a todos los españoles de que, si nos infectamos, es que somos unos imprudentes. Y ha dicho una cosa que me ha gustado que es lo de 'dar tiempo al virus'", señalaba Carballo. "Mire, ministra. se gana tiempo al virus si ustedes hubieran pedido PCR a todos los que entraban en España en avión. Igual así hubiéramos ganado tres o cuatro semanas. También se gana tiempo con el teletrabajo", apuntaba.

"Hemos hablado aquí de medidores de CO2, ¿La ministra sabe qué es eso? Medidores de CO2 en lugares de ocio o en las escuelas... ¿Alguien ha ido a un restaurante y ha visto un medidor de CO2?", preguntaba Carballo, visiblemente ofendido. "En septiembre usted quitó los ratios en las clases ¿Sabes usted la transmisión que ha habido en los colegios a partir de esas iniciativas? ¿Tiene algún otro plan que no sea el de vacunar a los niños, de 5 a 11 años, y ponernos tercera dosis? ¿El ministerio tiene algún otro plan?", agregaba.

Dado que el sanitario había cogido carrerilla a la hora de criticar a Darias y parecía que su discurso no cesaba, el conductor del espacio se vio obligado a cortarle para dar la palabra a otros de los colaboradores. "Vamos a ayudar al ministerio", soltaba el presentador, haciendo referencia a que algún tertuliano hablase y mostrase una opinión diferente a la de Carballo.