José Sacristán se sincera con Pablo Motos sobre lo que más le repatea de Iglesias: "No beneficia demasiado"

El veterano actor español, José Sacristán, ha visitado este lunes el programa de Pablo Motos 'El Hormiguero', donde ha analizado su regreso al teatro y también algunos asuntos de rigurosa actualidad. Entre ellos, las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

Nada más entrar en el plató de Atresmedia, Sacristán ha reconocido que hace pocas horas se había vacunado, y ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos para que se vacunen en la fecha que les toque. "Me he vacunado, sí, he recibido hoy la segunda dosis y quisiera hacer hincapié en que la gente lo haga porque la necedad es homicida y el tonto negacionista mata. Hay que vacunarse, protegerse y observar todas las medidas que nos proponen".

También, el actor ha celebrado que el próximo 5 de mayo se volverá a subir a las tablas de un escenario, en lo que será el segundo estreno de su obra 'Señora de rojo sobre fondo gris', basado en la obra de Miguel Delibes. "Quisiera agradecer públicamente la fidelidad de la gente con el teatro. Yo no puedo estar más satisfecho de la respuesta que estoy teniendo con esta obra. Yo fui amigo de Delibes y nunca quiso dar la autorización para que se hiciera en cine o teatro. Al final han sido sus hijos quienes la han dado. La noche del estreno uno de sus hijos me dijo que se negó a dar la autorización, pero vino a darme las gracias porque es como si hubiera vuelto su madre”. “El amor inmenso de Delibes por su mujer demuestra que la memoria del amor es capaz de vencer a la propia muerte".

La opinión política de José Sacristán

Siempre que José Sacristán aparece en un plató de televisión para dar una entrevista personal se espera conocer su opinión sobre la actualidad, marcada en estos días por la política madrileña. En este sentido, como votante de izquierdas reconocido, el actor no ha dudado en criticar ciertos aspectos que están marcando la campaña electoral. "Estoy hasta las narices de los paternalismos, como si alguien siempre tuviera la culpa de lo que nos pasa. Los políticos son profesionales de la política y saben que tienen un auditorio. Creo que no somos mucho mejores que la clase política que nos representa porque somos los que les jaleamos, están ahí por nosotros. El ejercicio tiene que hacerlo la propia sociedad".

El análisis de José Sacristán sobre la izquierda y Pablo Iglesias

Por ello, José Sacristán ha reconocido que es necesario que la izquierda se movilice: "Que la izquierda se movilice no vendría mal para impedir que ciertas posiciones políticas alcancen ciertas instancias del poder”. “No acepto de la nueva izquierda la sensación de la inmediatez, como si antes no hubiera ocurrido nada. Yo lo identifico con la impaciencia de los malos aprendices y una de las consecuencias es la disparidad y la falta de objetivo concreto".

En este punto, el actor ha recordado unas palabras de Iglesias en el pasado que, a su juicio, no le ayudan para nada a él ni tampoco a las políticas de izquierdas: "Cuando Pablo Iglesias dice que Puigdemont y los exiliados republicanos son lo mismo es una vileza monumental. Yo creo que opiniones de ese carácter no benefician demasiado a la izquierda".

