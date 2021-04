Pablo Motos revela en 'El Hormiguero' que ha recibido propuestas de políticos: "No lo debería decir"

La noche del jueves, tras entrevistar a Alberto Chicote, quien fue el invitado de 'El Hormiguero'para promocionar su nuevo libro,'Cocina de resistencia', Pablo Motos dio paso a la siguiente sección. Como es habitual, cada semana, el presentador presenta la mesa formada por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val para debatir sobre los temas de actualidad.

El presentador comenzó poniendo sobre la mesa el polémico debate electoral que se había celebrado la noche anterior en Telemadrid, de cara a las elecciones del 4-M. Todos los tertulianos coincidieron en que había sido un debate algo "aburrido", ya que "no aportó" ningún contenido que no se hubiese discutido ya.

A raíz de esto, el conductor del espacio de Antena 3 desveló quienes son los representantes políticos que más hacen por ser entrevistados por él en el programas de las hormigas, dado que Motos cuenta con espacio en prime time con grandes datos de audiencia. "El que va ganando es el que tiene que perder y los que llaman porque quieren venir y preguntan son los que van perdiendo. El que va ganando no llama nunca, se quiere quedar quietecito o quietecita y decir 'que vayan pasando los días", aseguró el presentador.

Fue entonces cuando el comunicador decidió compartir con los espectadores una información confidencial que tenía el programa de Atresmedia. Motos desveló el motivo por el que el equipo de 'El Hormiguero' decidió no dar voz a las elecciones del 4-M. "Igual no lo debería decir, pero nos hicieron propuestas... la pregunta fue ¿Vais a hacer en 'El Hormiguero' las elecciones de Madrid? Y dije que no porque igual a la gente de Murcia o de Lugo no les interesa y no lo haremos", reconoció el presentador.





La opinión de Cristina Pardo

Normalmente, de cara a las elecciones generales, el presentador suele recibir a todos los representantes políticos que aceptan su invitación para entrevistarles y así conocer las medidas que pretenden llevar a cabo si salen elegidos. Sin embargo, el programa no vio apropiado hacer lo mismo con las elecciones de la capital, ya no que no interesarían a los espectadores de otras partes de España.

Retomando el tema sobre el debate electoral de Telemadrid, Cristina Pardo opinó y dejó claro que no le gustó demasiado: "Dos personas estaban completamente fuera de lugar. Ángel Gabilondo creo que es un candidato que no pega en estos tiempos y menos en un debate en el que va todo muy deprisa, todo muy al titular y el pobre... A mí me parece una persona interesante, inteligente, con formación, pero le pasaba todo por delante y por detrás. Y luego Edmundo, el candidato de Ciudadanos creo que tiene muy difícil venta de su proyecto. El resto más o menos sobrevivió".