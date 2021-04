Pablo Motos se sincera en 'El Hormiguero' sobre su mala experiencia con AstraZeneca: "Lo tengo en casa"

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha analizado en el programa de este jueves toda la información de última hora alrededor de la vacuna de AstraZeneca, aprovechando este espacio para contar una mala experiencia que ha vivido con dicha vacuna. El análisis lo ha hecho durante la tertulia de actualidad, que cada semana comparte con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

En las últimas horas, el Gobierno ha informado que la vacunación con AstraZeneca a menores de 60 años queda paralizada, debido al último estudio de la EMA que asocia su inoculación a los varios casos de trombos que se han producido en todo el mundo. En este sentido, Sanidad informó el pasado miércoles a última hora que se seguirá vacunando con este modelo a los ciudadanos cuya edad esté comprendida entre los 60 y los 65 años, y este jueves también ha informado que esa franja de edad se amplía a los de 66 y 69 años.

Las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca

Pero, a pesar de que Europa ha pedido a los 27 una estrategia conjunta sobre AstraZeneca, cada país está haciendo la guerra por su cuenta, y por ejemplo en Italia han decidido que a las personas que ya han sido vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca se les pondrá otra de otra farmacéutica. Mientras en España esa decisión sigue en el aire y está provocando muchas dudas entre todas las personas que ya han sido vacunadas y que son menores a 60 años.

El asunto ha sido tratado en la tertulia de 'El Hormiguero' y Tamara Falcó ha querido sacar a colación este asunto par explicar la situación que vive una persona muy cercana a Pablo Motos, que ya ha recibido la primera dosis de AstraZeneca. "A mí cuando nos ha dicho que se ha vacunado con AstraZeneca me hice muchas preguntas, pero que suerte que le han llamado para vacunarse y ahora no sabe si la van a dar la segunda dosis. No la va a pasar nada, pero te genera dudas".

La experiencia de Pablo Motos con AstraZeneca

En este punto, Pablo Motos ha aprovechado para explicar con todo detalle la situación que está viviendo en casa por la preocupación de su mujer: "Ya que lo nombras es que lo tengo en casa, el problema del miedo. Mi mujer tiene mucho miedo. Se está tranquilizando, porque lo lee todo, se informa de todo, pero te ponen la vacuna, te vas a tu casa, y de repente ves en los informativos los que estamos hablando y le ha pasado a mi mujer. Llego por la noche y de repente está acojonada".

Por último, el presentador de Atresmedia ha señalado que tiene la sensación de que todas las decisiones se están produciendo fruto de la improvisación: "Anoche cuando estábamos volviendo me dice que 'ahora dicen que me van a poner una dosis de otra vacuna'. Perdona, no hace falta ir a Salamanca para saber que aquí se está improvisando".

