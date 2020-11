José Sacristán rompe con Miguel Bosé tras su comentario en La Sexta sobre su postura ante el coronavirus

El veterano actor, José Sacristán, ha concedido este domingo una entrevista al programa de La Sexta, 'Liarla Pardo', donde junto a Cristina Pardo ha analizado algunos de los asuntos más importantes de la actualidad de nuestro país, muchos de ellos vinculados con la pandemia. En este sentido, José Sacristán ha querido mandar un mensaje directo a uno de los artistas más reconocidos de nuestro país, Miguel Bosé, protagonista durante los últimos meses por sus teorías sobre el coronavirus y por apoyar movimientos negacionistas como la concentración que tuvo lugar en Madrid el pasado mes de agosto.

En este sentido, Sacristán ha explicado a Cristina Pardo cuál es su versión sobre los hechos acaecidos en los últimos meses: "Yo no quiero pensar que a mí el confinamiento me pillase cuando quería empezar a andar y alguien me hubiera dicho quédate quieto. Entiendo que haya unos comportamientos donde se rompan las reglas en un metro cuadrado y todo se haga patas arriba. Por supuesto es de una total y absoluta irresponsabilidad, lo malo que está responsabilidad está instigada o motivada por instancias supuestamente irresponsables. Irresponsables políticos o responsables de ciertas áreas como un médico. Me parece una actitud sencillamente irresponsable, por ejemplo lo de Miguel Bosé es de una necedad absoluta en todos los aspectos. Negar esto es como lo del señor Trump".

Bosé ha estado en el ojo público por varias declaraciones polémicas, como en las que aseguró que el coronavirus era "la gran mentira de los gobiernos" o las acusaciones al empresario Bill Gates de querer implantar microchips en las vacunas para así obtener información mundial.

El cantante, uno de los más importantes de la historia de la música española, ha defendido su posición a capa y espada: “Para tener un criterio, hay que informarse. Y, sobre todo, contrastar. Si después de contrastar, tú decides que la vacuna te conviene… Si a pesar de lo que se ha dicho, tú decides que te la quieres poner… ¡Póntela! Yo tengo información que te está contando cuáles son los riesgos de los contenidos de las vacunas. ¿Vale? Y los hay”.

De hecho su cuenta de Twitter fue suspendida durante una semana tras su apoyo a la polémica manifestación del 16 de agosto en contra del uso de mascarilla. Recientemente, a raíz de lo anterior, se había animado a subir vídeos casi diarios a su perfil de Instagram, dando su punto de vista y en los que se le podía ver más laxo aunque, manteniendo sus posturas y vertiendo de nuevo información calificada como falsa.

