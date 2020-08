La lección de José Sacristán a Pablo Iglesias: "Afán de protagonismo"

José Sacistán es uno de los actores con una carrera más larga y completra de nuestra cinematografía. No solo ha encarnad personajes emblemáticos de la gran pantalla como aquel teniente republicano de 'La Vaquilla', también se ha dejado ver en la televisión de mano de las galerías Velvet de Atresmedia (ahora en Netflix). También es un gran actor de teatro y como tal identifica sin reparos las actitudes afectadas de algunos de los políticos que tienen como escenario nuestro país.

En una entrevista en laSexta Noche, Sacristán ha valorado la marcha del Rey Juan Carlos de España y, por supuesto, el futuro de la Monarquía, con culpables a los que señala sin pudor: Pablo Iglesias.

El repaso de José Sacristán a Iglesias

En su intervención en el programa, tuvo tiempo de hacer un detallado repaso a las noticias que han protagonizado la actualidad en este convulsa primera semana de agosto. Sacristán es un actor de izquierdas, nunca se ha escondido y en el programa insistió en que se debe "insistir" en un "acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, ya que los desencuentros de estos días amenazan con acabar con este extraño primer Gobierno de coalición de la democracia.

"Hay una dualidad que confío no desemboque en una ruptura porque eso sería la satisfacción de la derecha", comentaba el actor. Justo tras lo que ha decidido apuntar a un señalado claro, al miembro de la coalición que más la estaría tensionando: "Siempre hay por parte de Iglesias un cierto afán de protagonismo".

"Siempre hay por parte de Pablo Iglesias un afán de protagonismo", ha criticado José Sacristán en @SextaNocheTVhttps://t.co/RQMoBahHqJ — laSexta (@laSextaTV) August 8, 2020

A pesar de todo, el actor ha manifestado su deseo de que "este proyecto político siga adelante". De Iglesias ha asegurado que "padece la impaciencia del mal aprendiz".

José Sacristán defiende la Monarquía

Sin ser, a priori, su modelo de Estado predilecto, Sacristán no ha andado con dudas cuando ha afirmado que "en estos momentos no está en cuestión la Monarquía". Su explicación era sencilla, pues considera que "dentro de la izquierda española la figura que pueda encarnar de verdad la posibilidad de hacer una traslación de esa envergadura", no existe.

José Sacristán en el set de 'Asignatura Pendiente'

"No creo que la figura del Rey Felipe esté amenazada y no veo próxima la república en absoluto. No es porque yo lo deseara o no, pero no lo veo próximo dada la relación de fuerzas y en la circunstancia actual en la que estamos. No creo que esa sea la urgencia", remataba un Sacristán que ha hablado claro y sin tapujos sobre uno de los debates que, sin éxito trata de abrir Pablo Iglesias y su séquito de ministros 'morados'.

Aun así, el actor se ha mantenido en que considera que lo mejor para él es que "el Gobierno se mantenga y más teniendo en cuenta la posición y el perfil del contrincante o contrincantes políticos". José Sacristán, un hombre de izquierdas que no ve viable una república en estos momento dada la talla política de los líderes de la izquierda, como Pablo Iglesias, al que el actor no duda en criticar.