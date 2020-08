Miguel Bosé, un cantante envuelto en polémicas durante su carrera musical

El cantante panameño Miguel Bosé ha estado señalado en las últimas horas por su opinión acerca de las mascarillas. En un vídeo publicado el pasado sábado, el cantante se ha mostrado crítico con su uso obligatorio y apoyaba, sin ambages, la marcha organizada un día después en la Plaza de Colón.

Las críticas por parte del sector musical parecen no importarle demasiado, ya que se ha mostrado tajante en su posición después de que su madre, Lucía Bosé, perdiera la vida a raíz del coronavirus.

La actitud de Miguel Bosé ha sorprendido a gran parte de la opinión pública. Y más tras conocerse que él no asistió a la manifestación de Colón y haberse publicado imágenes donde se le veía con ella puesta.

En los últimos vídeos que ha publicado durante estos días, además, han preocupado a muchas personas, ya que se le ha notado visiblemente desmejorado.

Polémica tras polémica

Sin embargo, la vida de Bosé siempre ha estado envuelta en polémicas que ahora olvidamos. Muchas de ellas han tenido que ver con la prensa. En una ocasión, por ejemplo, el cantante respondió a la pregunta de un periodista de esta forma: “La pregunta no es medio tonta, es tonta entera”.

Una declaración de intenciones por parte del cantante que luego siguió su hilo argumental de esta forma: “Lo que tienen ustedes que desechar de una vez de sus preguntas es de esas que se le hacen a un niño o a una niña cuando se le pregunta qué color es su preferido”. Y todo porque el comunicador había preguntado al cantante cuál era su canción preferida del último álbum que estaba presentando en rueda de prensa.

En ocasiones, estos rifirrafes que ha mantenido con la prensa han ido a más. Es lo que le sucedió a la periodista de Mediaset en una cena en la que se encontraba el cantante.

La periodista había cogido el móvil para grabar un pequeño vídeo, cuando el panameño cogió el móvil para evitar dicho propósito y tiró a la periodista al suelo. “Cuando le hago algo así (la periodista se refiere a apuntar la cámara hacia su persona en un plano general) me dijo: coño, grabar no, vídeos no", propinando segundos después un rápido manotazo, explicó la periodista a los colaboradores de ‘Sálvame’.

Una vida personal complicada

Pero la vida personal de Miguel Bosé también se ha visto afectada. Hace dos años conocimos que el panameño se encontraba en la ‘lista negra’ de Hacienda. Ese club de la alta sociedad que no ha pagado dinero al Ministerio del entonces titular Cristóbal Montoro. Según se supo en 2018, el cantante debía 1.8 millones de euros al FISCO.

Algo que, más allá de las polémicas, no le vino bien en su plano más personal. Miguel Bosé ha protagonizado varios encontronazos con su madre, Lucía Bosé, por asuntos económicos y relacionados con la herencia de la misma, que han llevado en alguna ocasión a incluso verse distanciados.

A su sobrino Olfo Bosé le prohibió asistir al funeral de su madre asegurando que era por razones religiosas, y se enfrentó a su “tata Remedios” por unas obras de arte que su madre vendió.

Una vida envuelta en polémicas que ahora tienen en el punto de mira al cantante y más después de que negara la existencia del covid-19.