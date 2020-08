José Ramón Patterson rompe su silencio y revela el motivo de su salida de TVE tras su última intervención

El histórico corresponsal de TVE, José Ramón Patterson, explicaba este viernes los motivos que se esconden detrás de su salida del ente público. El periodista, ubicado en Bruselas desde los últimos años, se despedía con su última intervención en directo, y aprovechaba para responder a través de las redes sociales a las críticas por sus opiniones políticas. Además, Patterson ha protagonizado en las últimas semanas tensos intercambios de mensajes con los que fueran diputados de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta y Marcos De Quinto.

En cualquier caso, ya el día que se anunció el baile de corresponsales de Televisión Española de cara a la nueva temporada, Patterson no se mordió la lengua a la hora de comentar la decisión sobre la salida de su compañero, Miguel Ángel Idígoras, como enviado a la capital de Reino Unido. Incluso las redes rescataron las palabras de ambos profesionales sobre el acuerdo entre Gobierno y Bildu para prorrogar el Estado de Alarma y que resultaban de lo más sugerente en esas circunstancias. No obstante, Patterson ha roto su silencio y explica los motivos.

Última intervención de Patterson en TVE

A través de un vídeo compartido en su perfil personal de Twitter en el que informa de la dimisión de Phil Hogan como comisario de Comercio europeo, el corresponsal de TVE en Bruselas, José Ramón Patterson, se ha querido despedir de sus seguidores. “Salvo que ocurra una debacle de proporciones bíblicas, este ha sido mi último directo como corresponsal en Bruselas. ¡Esto ha sido todo, amigos, au revoir!”

Un mensaje que ha llegado cargado de muestras de cariño, desde compañeros de profesión ubicados también en la capital belga, como de otros profesionales de la televisión pública que han compartido informativos con el histórico corresponsal. Raquel Martínez, Mavi Doñate, Carlos del Amor o Pepa Sastre eran algunas de las voces que se despedían del periodista y le enviaban un abrazo.

El corresponsal de TVE revela el motivo de su salida

No obstante, un seguidor insistía en preguntar a Patterson por el motivo de su salida de Televisión Española. Ya en semanas anteriores, el propio periodista había aclarado que su destino al abandonar Bruselas iba a ser la jubilación y un merecido descanso. Pero hasta ahora no había especificado, como le preguntaba el usuario, si se trataba de una jubilación voluntaria o de un retiro forzoso.

“No cuentan conmigo para nada interesante y me jubilo anticipadamente”, respondía Patterson en Twitter. Con ello, y con un mensaje tan escueto, el periodista subrayaba que no ha recibido ninguna oferta tras su salida de Bruselas que fuera suficiente como para no elegir la jubilación. Eso sí, no ha aclarado ni qué alternativa le ofrecieron ni las posibles discrepancias que podían llevar a esta situación.

Últimas polémicas de Patterson

Otra de las preguntas al corresponsal venía con forma de reproche por parte de un usuario que le espetaba: “No ha servido de nada hacer la pelota al Gobierno, ¿no? ¡Vaya! Eso de criticar a la oposición al final no ha dado sus frutos... ¡Buena jubilación por lo menos tenga!”. Patterson no se mordía la lengua: “Amigo, la decisión ya estaba tomada hace muchos meses. Y esa libertad que te da el saber que tu futuro no depende más que de ti es la que te permite alabar o criticar cuando corresponde”.

Y es que en las últimas semanas el periodista protagonizó un tenso encuentro con el que fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, al que respondía por pedir el cierre de TVE. “Si por un error merecemos quedar sin trabajo 6.000 personas, ¿qué destino debería esperar a un oportunista de la política que ha transitado por partidos tan dispares como el PSC, PP y Cs?”

Girauta respondíta también contundente: “Oportunista su señor padre. Yo le pago su sueldo y su jubilación anticipada. A cambio, usted no aporta más que intoxicación”.