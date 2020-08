El recado de José Ramón Patterson, histórico corresponsal de TVE, a Juan Carlos Girauta

La polémica por el gráfico que se puso en el informativo de las 15:00 con Ana Blanco a la hora de informar sobre la caída del PIB en la economía española sigue generando polémica. Tantos comentarios como insultos hacia la cadena pública, que una vez más ha cometido un error que han señalado sus propios compañeros.

No es la primera vez que esto ocurre, y de hecho en más de una ocasión se ha insinuado que hay una vinculación entre el partido del Gobierno, el PSOE, y la cadena pública, ya que en varias ocasiones la cadena pública ha favorecido en sus informaciones al Ejecutivo de Sánchez.

Como ha ocurrido en esta ocasión, donde el gráfico que acompañaba la información distaba mucho de parecerse.

Los hechos que han desatado la polémica

Se informaba sobre el desplome del PIB, que ha caído a máximos históricos, pero en el gráfico la línea que debería ser representativa de la información distaba mucho de parecerse a la realidad, ya que se igualaba con otro registro mucho menos drástico que el 16% de caída que hemos tenido ahora a raíz del COVID-19.

El comentario del corresponsal

Las críticas no han hecho más que llegar por parte de muchas personas. Entre ellas el exdiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, quien se ha sentido molesto y ha pedido la dimisión de todo el equipo de TVE. Unas palabras que no han sentado nada bien al corresponsal en Bruselas, José Ramón Patterson.

El periodista ha dirigido una pregunta a Juan Carlos Girauta acerca de sus palabras y ha explicado poco después de que el error, pese a ser enorme, fue subsanado por la cadena y se ha pedido perdón por ello.

Si por un error merecemos quedar sin trabajo 6.000 personas, ¿qué destino debería esperar a un oportunista de la política que ha transitado por partidos tan dispares como el PSC, PP y Cs? https://t.co/o9muSu7reO — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) August 1, 2020

"Si por un error merecemos quedar sin trabajo 6.000 personas, ¿qué destino debería esperar a un oportunista de la política que ha transitado por partidos tan dispares como el PSC, PP y Cs?", ha preguntado el periodista en respuesta a Girauta.

Oportunista su señor padre, @joseramonpatter.



Yo le pago su sueldo y su jubilación anticipada. A cambio, usted no aporta más que intoxicación.



Por el cierre de RTVE. https://t.co/ycAxHMYBMm — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 1, 2020

La reacción no ha tardado en llegar y a Girauta no le han sentado muy bien las palabras del correponsal. "Zanjémoslo. Quien sostenga que estas gráficas de RTVE son “errores” y no burda manipulación está necesariamente en (al menos) uno de estos grupos: Niños, marcianos, Empleados muy sectarios de RTVE, ignorantes profundos, socialistas, paniaguados desesperados o canallas"

Zanjémoslo.



Quien sostenga que estas gráficas de RTVE son “errores” y no burda manipulación está necesariamente en (al menos) uno de estos grupos:



-Niños

-Marcianos

-Empleados muy sectarios de RTVE

-Ignorantes profundos

-Socialistas

-Paniaguados desesperados

-Canallas pic.twitter.com/eN9qBzBVG7 — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) August 1, 2020

