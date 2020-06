La rajada de Patterson e Idígoras contra el Gobierno justo antes de ser cesados por TVE

Unos comentarios de los periodistas José Ramón Patterson y Miguel Ángel Idígoras días antes de ser cesados por TVE han salido a la luz. Y es que ambos corresponsales fueron especialmente críticos en redes sociales con la gestión del Gobierno de Sánchez y las iniciativas parlamentarias para conseguir las últimas prórrogas del estado de alarma. Comentarios que datan del 22 de mayo, apenas una semana antes de que la cadena pública decidiera hacer efectivos varios cambios en la dirección de algunas áreas de sus informativos, como la salida de Sergio Saucas como responsable de deportes de la edición 2 del Telediario.

Y es que la salida de ambos corresponsales no ha quedado sin polémica después de las palabras precisamente de Patterson, que lanzaba este domingo un serio aviso a la cadena pública tras conocer el cese de Idígoras como enviado en Londres. Ambos profesionales han recibido el apoyo tanto de otros periodistas como Antonio Naranjo, Juan Carlos Franganillo o el eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons.

TVE fulmina a sus corresponsales

El pasado viernes el corresponsal de TVE en Bruselas, José Ramón Patterson, comunicaba a través de las redes sociales que dejaría de ser el enviado en la capital belga tras cinco años destinado en la sede de las instituciones de laUnión Europea. Todo ello solo semanas después de que la cadena fulminara a los presentadores de los programas matinales, María Casado y Xabier Fortes, como caras visibles de 'La Mañana de TVE' y 'Los Desayunos de TVE'.

Además, este domingo conocíamos también la salida de Miguel Ángel Idígoras como corresponsal de la televisión pública en Londres. Ambos se dieron ánimos en redes sociales y recibían el apoyo de varios compañeros de la cadena.

Las críticas de Patterson e Idígoras al Gobierno

Sin embargo, si revisamos las publicaciones de ambos reporteros en redes sociales y volvemos hasta el 22 de mayo, vemos dos mensajes particularmente críticos con las maniobras del Gobierno a la hora de conseguir los acuerdos para nuevas prórrogas del estado de alarma. Concretamente, ambos corresponsales critican el pacto del PSOE con EH Bildu para derogar la reforma laboral del PP a cambio del voto positivo en el Congreso de los Diputados.

“Firmar con Bildu la derogación de la reforma laboral en inglés se dice “from lost to the river” (de perdidos al río)”, escribía con ironía Idígoras en Twitter, en referencia a los límites del Gobierno para conseguir un acuerdo para el estado de alarma.

Patterson era incluso más duro a la hora de valorar el acuerdo: “La culpa de que el PSOE y Podemos hayan llegado a un acuerdo con EH Bildu es del PP, dicen la ministra portavoz del Gobierno y el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso. Pos vale. Y como decía aquel, “tira p'alante que igual libras”.

El serio aviso de Patterson a TVE tras el cese de Idígoras

Ya este domingo el hasta ahora corresponsal en Bruselas, José Ramón Patterson, mandaba un aviso, muy enfadado, a TVEtras el cese de Idígoras. “Eres grande, Miguel Ángel, y esto, a las puertas del Brexit, me parece un error mayúsculo. No entiendo que se desperdicie así tu talento, expreciencia, capacidad y conocimiento. Si el futuro de TVE pasa por decisiones como esta, estamos aviados”, reclamaba Patterson en redes.

Además, añadía: “Sin palabras. Idígoras es el mejor y su relevo a cuatro meses del Brexit me parece inoportuno y empresarialmente erróneo. En resumen, una estupidez. Es “Marca TVE”: es él quien prestigia a la empresa, no al revés. Pero no lo entienden. Un abrazo, amigo”.