Jorge Sanz revoluciona 'La Sexta Noche' por su inesperada opinión sobre Ayuso: "No lo puedo evitar"

Este fin de semana, 'La Sexta Noche' contó con la visita de Jorge Sanz y Antonio Resines al plató de laSexta. Además de para hablar de su larga trayectoria profesional en la interpretación, también respondieron a algunas de las preguntas de José Yélamo para analizar la situación política actual.

En primer lugar, el conductor del espacio de laSexta quiso saber la opinión de los entrevistados sobre el llamativo recibimiento que tuvo Isabel Díaz Ayuso en el acto de una universidad. Antes de todo, el presentador dio paso a las imágenes para recordar cómo habían sucedido los acontecimientos. En el vídeo se podía ver como la presidenta de la Comunidad de Madrid era recibida entre gritos: "¡Ayuso! ¡Ayuso!". La llegada de la política revolucionó tanto las calles que fue la propia Ayuso quien, muy sorprendida, se pronunció al respecto: "Estoy un poco emocionada porque ha sido una entrada... Le decía a María: 'esto es como Britney Spears'. Se ha liado una...".

Tras ver las imágenes lo invitados no dudaron en reaccionar y Resines fue el primero en hablar: "Sí, sí... Es asombroso. A mí estas cosas no me han pasado nunca... A Jorge, de joven, yo creo que sí". "Pero, ¡qué tirón tiene la presidenta!", se le escuchaba decir a un colaborador del programa.

Fue entonces cuando Sanz no pudo evitar reconocer su verdadera opinión sobre Ayuso, a pesar de ser "de izquierdas": "Hay algo que me atrae de Ayuso. Hay algo que me atrae, no lo puedo evitar". "Y el alcalde de Madrid, siendo yo de izquierdas, me gusta cómo explica las cosas, cómo dice las cosas...", reconocía el actor, dejando muy sorprendido a Resines y alabando a José Luis Martínez-Almeida. "Un hombre de una talla excepcional", agregaba Resines, entre risas, haciendo un chiste sobre su altura.

"Y ella tiene algo muy atractivo", opinaba Sanz, retomando lo que piensa de Ayuso. "A mí, vamos, no diría que me da morbo, pero...", continuaba diciendo, dejando a cuadros a Resines, quien se mostraba totalmente descolocado ante las declaraciones de su compañero de profesión: "Bueno, bueno, esto...".

La opinión de los actores sobre Toni Cantó

Por otro lado, el presentador también quiso preguntar a sus invitados sobre el nuevo cargo de Toni Cantó: "Quiero preguntaros por un compañero vuestro de profesión, Toni Cantó y su Oficina del Español. Sabemos que ha costado 75.000 euros. Sabemos que va a organizar un festival por el día de la Hispanidad, con cantantes y hasta corrida de toros...".

"¿Quieres que te conteste? Pues no", bromeaba Resines para, acto seguido, opinar al respecto. "¿Es necesaria una Oficina del Español en Madrid, convertir a Madrid en la capital del español en Europa… si es que tiene rival?", insistía Yélamo. "Es una chorrada. Es una demencia como una catedral", respondía entonces el actor. "La política es y debería ser cosa de todos, y todo el mundo tiene derecho a entrar en política", agregaba.

"Tenemos el Instituto Cervantes, tenemos a la RAE y ahora tenemos también a Toni Cantó", señalaba Sanz. "No veo la comparación entre la RAE, el Instituto Cervantes y Toni Cantó", le contradecía Resines.